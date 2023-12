¿Restaurante real eliminó sus animatrónicos por culpa de Five Nights at Freddy’s?

Five Nights at Freddy’s llegó a la cima con el estreno de su juego original en 2014, pues el concepto de animatrónicos poseídos llamó la atención de millones de personas. Casi 10 años después, reafirmó su lugar en la cultura popular con su primera película de gran presupuesto. ¿Acaso el estreno de esta producción cinematográfica impactó en una de las cadenas de restaurantes más populares de Estados Unidos y el mundo?

Chuck E. Cheese's es un restaurante familiar y centro de entretenimiento donde los clientes pueden comer pizza y otros alimentos mientras participan en actividades y disfrutan shows en vivo. Por años, se caracterizó por sus animales animatrónicos que cantaban en el escenario. Esa era, sin embargo, llegó a su final.

A mediados de noviembre, David McKillips, presidente y director ejecutivo de la compañía matriz de Chuck E. Cheese's, CEC Entertainment, dio a conocer que removerán los populares animatrónicos de casi todas las sucursales de la empresa. ¿La culpa es de FNAF?

Chuck E. Cheese's niega que Five Nights at Freddy’s sea el culpable del fin de sus animatrónicos

Esta noticia se produjo 2 semanas después del estreno de la adaptación live-action de Five Nights at Freddy’s, motivo por el que muchos pensaron en que los responsables del restaurante de la vida real tomaron la decisión de quitar los animales de aspecto robótico para deslindarse del proyecto protagonizado por Josh Hutcherson y Matthew Lillard.

Alejandra Brady, jefa de comunicaciones de Chuck E. Cheese, emitió un comunicado al medio de noticias TMZ para abordar la ola de rumores. En específico, negó que los animatrónicos de la Munch's Make Believe Band se eliminaron de las sucursales por culpa del filme basado en el juego de Scott Cawthon.

Alejandra Brady informó que la decisión de remover los robots que cantan es una decisión que se gesta desde hace años, pues fue en 2017 cuando se reveló por primera vez. Así pues, el anuncio que se produjo poco después del estreno de la película tenía como objetivo anunciar que el local ubicado en Northridge, Los Ángeles, será el único que conservará los animatrónicos para hacer shows en vivo.

Los animatrónicos de Chuck E. Cheese's se alejarán de los escenarios

En una conferencia de prensa, David McKillips dio a conocer que mantendrá en funcionamiento los animatrónicos en la sucursal de Northridge con el objetivo de homenajear y rendir tributo a los integrantes de la banda de rock ficticia que, por años, fueron una pieza clave de los restaurantes familiares.

“Queremos que nuestros fans sepan que la decisión de mantener la banda aquí es un gesto de amor y gratitud a medida que nuestro legado evoluciona de nuevas maneras”, comentó el ejecutivo a mediados de noviembre.

La banda Munch's Make Believe Band, también conocida como Munch's Party Time Band, está compuesta por los siguientes robots: Chuck E. Cheese, Helen Henny, Mr. Munch, Jasper T. Jowls, Chef Pasqually y Bella Bunny. Ciertamente, estos personajes guardan similitudes con los antagonistas de Five Nights at Freddy’s.

¿Five Nights at Freddy's no es el culpable de la decisión de Chuck E. Cheese's

Llama la atención que, a pesar de que esta decisión no está relacionada con el largometraje dirigido por Emma Tammi, Chuck E. Cheese aprovechó el estreno de dicho proyecto para hacer una promoción especial en Halloween.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta decisión? ¿Alguna vez visitaste un restaurante de esta cadena? Déjanos leerte en los comentarios.

