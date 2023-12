GTA VI: ¿a qué hora se estrena el trailer oficial en México y LATAM?

Grand Theft Auto VI es el tema de conversación del momento. Tras años de espera y sinfín de rumores, la revelación está a la vuelta de la esquina. Si eres de aquellos que quiere conocer los primeros detalles de este proyecto tan pronto se estrene el avance oficial, lo mejor será que pongas tu despertador.

Hace unas semanas, Rockstar Games confirmó que el primer teaser de la próxima entrega de la franquicia de mundo abierto tendrá lugar este mes. Luego, puso fecha y reveló que el video se estrenará este martes 5 de diciembre. Así pues, sólo habrá que esperar un poco más para ver este proyecto en acción.

¿A qué hora se estrena el primer trailer de Grand Theft Auto VI en México y Latinoamérica?

Por supuesto, muchos fanáticos se preguntan a qué hora estará disponible el trailer oficial de GTA VI en sus países. Según la publicación oficial de Rockstar Games, el avance estará disponible en el canal de YouTube de la compañía a partir del 5 de diciembre a las 9:00 AM ET, lo que significa que se estrenará a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México.

A continuación, te compartimos los horarios para el resto de Latinoamérica:

México ― 8:00 AM

El Salvador ― 8:00 AM

Nicaragua ― 8:00 AM

Guatemala ― 8:00 AM

Hondura ― 8:00 AM

Costa Rica ― 8:00 AM

Perú ― 9:00 AM

Colombia ― 9:00 AM

Ecuador ― 9:00 AM

Panamá ― 9:00 AM

Puerto Rico ― 10:00 AM

Venezuela ― 10:00 AM

Bolivia ― 10:00 AM

Argentina ― 11:00 AM

Uruguay ― 11:00 AM

Chile ― 11:00 AM

Brasil ― 11:00 AM

Paraguay ― 11:00 AM

El adelanto oficial de GTA VI llegará el martes 5 de diciembre, ¿qué sorpresas habrá?

Se desconoce qué es lo que mostrará Rockstar Games. Es de esperar que el avance oficial deje ver a los protagonistas de GTA VI, así como la ciudad o ciudades donde se desarrollará la campaña principal. Por supuesto, cabe la posibilidad de conocer los primeros detalles de las nuevas mecánicas y ver un poco de gameplay.

En medio del hype, una filtración reciente dejó ver el supuesto mapa de Grand Theft Auto VI, así como otros detalles respecto a la escala del juego y la ventana de lanzamiento.

Pero cuéntanos, ¿esperas esta entrega? ¿Crees que cumplirá con las expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

