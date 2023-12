Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! confirma su fecha en Occidente

Los seguidores de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) están elevando su hype cada vez más con los detalles que se van compartiendo del próximo juego con estilo similar a Mario Party. Ahora, se acaba de confirmar su fecha de lanzamiento para América y Europa.

Quinta Postura Lanzamiento de Dados

Como seguramente recordarás, fue hace un par de días cuando se confirmó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! en Japón), llegaría a Occidente, pero con una fecha de lanzamiento sin revelar.

La buena noticia es que los responsables del juego en Aniplex y su distribuidor SEGA confirmaron que la entrega de Demon Slayer llegará a Nintendo Switch a finales de abril de 2024, solamente un día después que en el país asiático.

Aquí puedes ver su nuevo trailer en inglés:

Como pudiste observar, el juego ofrecerá una buena cantidad de minijuegos protagonizados por los personajes más conocidos de Demon Slayer, quienes agregarán su humor característico a cada tablero.

Cabe mencionar que la propuesta se podrá disfrutar de modo local y en una modalidad online, todo ello con partidas que se desarrollarán en diferentes tableros temáticos que se te harán conocidos, y jugando por turnos donde cada usuario girará un dado y avanzará realizando varias actividades. Un punto curioso es que se utilizará un sistema de día, en el que podrás hacer lo mencionado anteriormente; y de noche, cuando podrás buscar demonios para derrotarlos.

Lo mejor de todo es que, junto a la fecha de lanzamiento para Occidente, los responsables del juego anunciaron 2 nuevos tableros, el primero de ellos inspirado en la mansión Tsuzumi y el monte Natagumo; y el segundo en el tren Mugen.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! llegará en exclusiva a Nintendo Switch el próximo 26 de abril.

¿Qué te parece esta propuesta? Cuéntanos en los comentarios.

