Estos juegos ganarían el premio a lo peor del año en The Game Awards 2023, según Metacritic

En retrospectiva, 2023 fue un periodo de luces y sombras en la industria de los videojuegos. Si bien debutaron grandes títulos que recibieron elogios por su buena calidad, también se lanzaron propuestas muy malas que dieron de qué hablar por las razones equivocadas. Debido a que estamos en diciembre, llegó el momento de resolver una pregunta: ¿cuáles fueron los peores juegos del año?

En 2023 se lanzaron títulos muy malos que, desafortunadamente, fueron incapaces de estar a la altura de las altas expectativas de los jugadores: desde Forspoken de Square Enix hasta Redfall de Arkane Studios. También hay que considerar lanzamientos controvertidos como Call of Duty: Modern Warfare III, así como ports de calidad cuestionable como Mortal Kombat 1 (Switch) y The Last of Us: Part I (PC)

Dicho esto, ninguna de esas experiencias está al nivel de los peores lanzamientos del año. Gracias a Metacritic, conocemos los juegos que reprobaron y obtuvieron calificaciones extremadamente negativas.

Estos son los peores videojuegos de 2023

En los últimos meses, hemos visto títulos que llegaron a los titulares por su calidad cuestionable. Posiblemente, una de los primeros exponentes negativos del año fue The Lord of the Rings: Gollum, que decepcionó a los fanáticos de El Señor de los Anillos con su apartado visual desfasado y multitud de problemas técnicos.

Poco después, Skull Island: Rise of Kong, desarrollado por el estudio chileno IguanaBee, dio de qué hablar por su jugabilidad aburrida y escenas cinemáticas de antigua generación. Cuando parecía imposible que apareciera un título peor, The Walking Dead: Destinies entró en escena y se convirtió en un digno competidor del “AntiGoty” por sus carencias en todos los apartados.

The Walking Dead: Destinies es la última sorpresa poco grata de 2023

Desafortunadamente, la lista es más larga, pues hubo juegos muy deficientes en los últimos meses. A continuación, te compartimos los peores lanzamientos de 2023, según su calificación promedio en Metacritic:

15.- Nadir: A Grimdark Deck Builder

14.- Ravenbound ― 54

13.- Colossal Cave ― 54

12.- Unholy ― 52

11.- Crime Boss: Rockay City ― 52

10.- Xuan-Yuan Sword: Mists Beyond the Mountains ― 52

9.- Loop8: Summer of Gods ― 49

8.- Gangs of Sherwood ― 48

7.- Quantum Error ― 41

6.- Testament: The Order of High-Human ― 41

5.- The Lord of the Rings: Gollum ― 38

4.- Greyhill Incident ― 38

3.- Flashback 2 ― 37

2.- The Walking Dead: Destinies ― 29

1.- Skull Island: Rise of Kong ― 23

Skull Island: Rise of Kong se consolida como el peor lanzamiento de 2023

Si The Game Awards 2023 reconociera a los peores exponentes del año, estas propuestas tendrían su premio asegurado debido a su mala calidad, gráficos cuestionables y su nulo factor de diversión.

Pero cuéntanos, ¿tuviste la mala suerte de probar alguno de estos títulos? Déjanos leerte en los comentarios.

