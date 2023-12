¿Grand Theft Auto 6 saldrá en PC? Esto es todo lo que sabemos

Grand Theft Auto 6 acaba de revelar su primer avance después de una desafortunada filtración que seguramente dejó poco contento a Rockstar Games. Ya que GTA 6 es oficial y se mostró al mundo, muchos se están preguntando si podrán jugarlo en su plataforma favorita. Es decir, ¿será que llega a PC o se tratará de un lanzamiento exclusivo para consolas?

Después de liberar el primer avance de Grand Theft Auto 6, Rockstar Games compartió un comunicado en el que dio diferentes detalles sobre su lanzamiento. Para empezar dejó claro que será un juego que estará disponible en algún punto de 2025. También señaló que se podrá jugar en plataformas PlayStation y Xbox.

“Rockstar Games, una firma de distribución de Take-Two Interactive está orgullosa de anunciar que Grand Theft Auto 6 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S en 2025”, dijo Rockstar Games en un comunicado.

Esto quiere decir que, por lo menos por ahora, Grand Theft Auto 6 no está confirmado para PC. Así pues, si juegas en computadora y quieres disfrutar GTA 6 desde su lanzamiento tendrás que invertir en alguna consola de actual generación. Tu decides si prefieres jugarlo en PlayStation 5 o en Xbox Series X!S.

¿Grand Theft Auto 6 llegará a PC en algún momento?

Afortunadamente no todas las noticias son malas para los PC gamers que esperan jugar Grand Theft Auto 6. Si, Rockstar Games no ha confirmado una versión para computadora del esperado juego de mundo abierto; sin embargo, es muy probable que puedan jugarlo en PC siempre y cuando tengan un poco de paciencia.

Lo que pasa es que, en sus lanzamientos más recientes, Rockstar Games primero ha hecho la versión para consolas y después prepara su lanzamiento para PC. Tomemos Grand Theft Auto V como ejemplo; el popular juego de mundo abierto llegó a Xbox 360 y PlayStation 3 en 2013, mientras que su versión para PlayStation 4 y Xbox One debutó un año después. Los jugadores de PC tuvieron que esperar hasta 2015 para poder jugarlo en computadora.

¿Qué pasó con Red Dead Redemption 2? Algo muy parecido. El juego originalmente se anunció para PlayStation 4 y Xbox One sin ninguna mención de una versión para PC. El western debutó en consolas en octubre de 2018; un año después se confirmó que su versión para PC debutaría el 5 de noviembre de 2019.

Tendrás que ser paciente para jugar GTA 6 en PC

¿Cuándo llegará Grand Theft Auto 6 a PC?

Como la versión para PC de Grand Theft Auto 6 no ha sido confirmada, la realidad es que esta pregunta no tiene respuesta. De hecho, tendremos que esperar muchos meses para que eso cambie ya que seguramente no escucharemos sobre este port hasta después de que el juego debute en PlayStation y Xbox.

Dicho lo anterior, si tenemos en cuenta lo que pasó con Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2, lo más probable es que tengamos que esperar más de un año para el estreno de GTA 6 en PC. Eso si es que Rockstar Games decide llevarla a esta plataforma para venderlo por medio de Steam y la Epic Games Store.

Grand Theft Auto 6 llegará a consolas PlayStation y Xbox en algún momento de 2025. Puedes saber más sobre este lanzamiento si haces clic aquí.

