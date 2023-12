GTA 6: ¿cuál es la canción que Rockstar Games usó en el trailer?

El 4 de diciembre de 2023 quedará en la historia de los videojuegos como el día en que por fin se hizo oficial Grand Theft Auto VI. Claro que el trailer salió antes de tiempo debido a una filtración, pero los detalles ya son oficiales y uno de ellos es su excelente canción.

¿Cuál es la canción que Rockstar usó en el primer trailer de GTA VI?

El primer trailer de Grand Theft Auto VI fue revelado por Rockstar Games hace unas horas y algo que sorprendió a los fans fue el cuidado con que se cuido la presentación en materia audiovisual. En el caso del tema que quedó a la perfección con las secuencias en video, la compañía eligió la canción Love Is a Long Road del cantante, compositor y guitarrista Tom Petty, quien fuera parte esencial de la historia del rock en Estados Unidos con su grupo Tom Petty and the Heartbreakers.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

La canción Love Is a Long Road de Tom Petty que luce en el trailer de GTA VI forma parte del disco Full Moon Fever, el primer trabajo como solista del músico que fue lanzado en 1989.

En el momento de redactar esta nota, el trailer de GTA VI ya tiene más de 33 millones de vistas en tan solo unas horas por lo que está cerca de convertirse en un hito para esta nueva entrega que heredará el éxito sin precedente de Grand Theft Auto V.

Ya que hablamos de GTA VI, te recordamos que este esperado juego ya tiene ventana de lanzamiento e incluso las plataformas en que debutará. Asimismo, también se revelaron detalles sobre el lugar que tendrá lugar esta nueva historia criminal y de sátira contemporánea, junto con sus protagonistas que estarían inspirados en una historia de criminales reales de Estados Unidos.

