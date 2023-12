The Last of Us: Part II Remastered presume su aleatorio modo No Return en nuevo trailer

Esta semana comenzó con todo, pues Rockstar reveló el primer trailer de GTA 6, que por obvias razones generó un montón de ruido en Internet. Desafortunadamente en este río de noticias de GTA 6 se ahogó la noticia de The Last of Us: Part II Remastered que detalla todo lo que ofrecerá el nuevo modo No Return.

A través de un nuevo video de gameplay, Naughty Dog y PlayStation dearon echar un vistazo a como funcionará el modo de supervivencia roguelike para un jugador que se incluirá como extra en la remasterización exclusiva de PlayStation 5, que debutará el próximo 19 de enero de 2024.

Gracias al avance, se confirmó que el modo permitirá elegir entre 10 personajes jugables: Ellie, Dina, Jesse, Tommy, Joel, Abby, Lev, Yara, Mel y Manny. A juzgar por el video, el jugador tendrá que desbloquear algunos antes de poder usarlos y cada uno tendrá su propio estilo de combate, armas y habilidades. Asimismo, es posible ver desafíos que al completarlos ofrecerán skins para dichos personajes.

El Modo No Return de The Las of Us: Part II Remastered tendrá modificadores aleatorios

En cuanto al gameplay, este modo promete variedad y situaciones únicas gracias a la aleatoriedad propia del roguelike y otras modificadores que variarán de partida en partida. Por ejemplo, habrá una que hará que algunos enemigos sean invisibles, por lo que será muy difícil identificarlos sino hasta que la situación ya sea apremiante y actuar inmediatamente sea preciso.

Los combates tendrán lugar en ubicaciones como la tienda de hardware, el bosque, el hospital y la estación de gas con una gran variedad de enemigos, tanto humanos como infectados, incluyendo el temible Rey rata.

A continuación puedes ver el gameplay.

El modo No Return de The Last of Us Part II Rematered tendrá muchas amenazas aleatorias

