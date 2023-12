Fans de PlayStation sufren baneos permanentes; se quedan sin juegos y no saben por qué

Los jugadores de PlayStation están preocupados, pues hace unas horas se percataron de que hay una oleada de baneos permanentes y, al parecer, injustificados en el ecosistema de la marca. Esto ha afectado a diversos fans, quienes se han quedado sin cuenta y, por lo tanto, sin acceso a su colección de juegos.

Hubo oleada de baneos en PlayStation, ¿qué está pasando?

Fans de PlayStation fueron baneados de forma permanente

Por medio de las redes sociales y foros, diversos jugadores de PlayStation denunciaron baneos sorpresivos de sus cuentas desde ayer. El número de usuarios afectados ha crecido en las últimas horas y todos ellos han perdido acceso al contenido asociado a su cuenta de PlayStation Network.

La cuestión es que no se trata de una suspensión temporal, pues los jugadores han recibido un mensaje donde se les notifica que el baneo de su cuenta es permanente. Como imaginas, los fans de la marca están angustiados, pues no saben por qué fueron sancionados y Sony no ha dicho nada al respecto.

“Esta cuenta está suspendida permanentemente de PlayStation Network debido a violaciones de los Términos de servicio y el Acuerdo de usuario de PlayStation Network", es el mensaje que han recibido algunos jugadores y que el resto de los fans ruega por no ver.

La comunidad afirma que nunca recibieron una advertencia previa, que no han podido apelar la suspensión ni recibir información precisa sobre el motivo del baneo. Por tal motivo, alzaron la voz en redes sociales y le pidieron una explicación a Sony.

Para su mala suerte, la compañía sigue en silencio y aún no habla sobre el asunto. No se sabe si se trata de un posible error o si todos los usuarios sancionados en realidad violaron algún término o política del ecosistema de PlayStation sin saberlo.

