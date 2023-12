Gratis: Sony regalará un PS5 y muchos meses de PS Plus; así de fácil puedes ganar

¿Quieres un PlayStation 5 pero aún no has podido conseguirlo? Si es así, estás de suerte, pues Sony quiere consentir a sus fans con diversos regalos este fin de año. La compañía anunció una dinámica para regalar un PS5 y bastantes meses de PS Plus, así que a continuación te decimos cómo puedes participar para ganártelos.

Así puedes ganar un PS5 y 12 meses de PlayStation Plus

Puedes ganar un PS5 y 12 meses de PS Plus muy fácil

Sony anunció recientemente la Temporada de Play, una serie de dinámicas para sus jugadores. Como parte de esta promoción, la compañía sorteará un PlayStation y 12 meses de PlayStation Plus Deluxe. Así pues, el afortunado ganador podrá estrenar su flamante consola con una atractiva librería de títulos.

Ahora bien, ¿cómo participar para poder ganar? La promoción iniciará el próximo 19 de diciembre y concluirá el 5 de enero de 2024. Durante dicho periodo, los jugadores interesados tendrán que visitar el sitio oficial de PlayStation Plus y contestar 5 preguntas relacionadas con el catálogo de juegos del servicio.

La promoción aún tardará en iniciar, así que te recomendamos ir estudiando los juegos que están disponibles en el servicio para que no tengas problemas al momento de responder. El ganador será notificado en una fecha que Sony no ha revelado todavía.

Es importe aclarar algo: la promoción sólo está disponible en regiones seleccionadas, como México, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Lamentablemente, no está disponible para otros países de Latinoamérica.

