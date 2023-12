PlayStation Plus: pronto podrás disfrutar estos animes de Crunchyroll con tu suscripción

Desde hace algunos meses, los usuarios de PlayStation Plus tienen acceso a Sony Pictures Core, servicio que ofrece películas y series. Hay buenas noticias para los fans del anime, pues la plataforma recibirá diversas producciones japonesas de Crunchyroll muy pronto. La buena noticia es que los suscriptores de PS Plus podrán disfrutarlas sin costo adicional.

¿Qué animes de Crunchyroll llegarán a Sony Pictures Core?

Usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar anime muy pronto

Por medio de un comunicado, Sony confirmó que cumplirá su palabra y llevará diversos animes de Crunchyroll a Sony Pictures Core. Los suscriptores de PlayStation Plus Premium (Deluxe) podrán disfrutarlos a partir de hoy; sin embargo, es importante recalcar que por ahora llegaron a ciertas regiones.

Actualmente, los usuarios de PlayStation Plus y Sony Pictures Core ya pueden disfrutar series como Eighty Six, Iruma-kun y To Your Eternity en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Los jugadores de Latinoamérica y otras regiones de no deben decepcionarse, pues Sony confirmó que el contenido de Crunchyroll también se liberará en otros países del mundo, pero en una fecha posterior que no ha sido confirmada.

Por otro lado, se espera que Sony Pictures Core reciba cada vez más series de Crunchyroll, lo que sin duda atraerá a los usuarios de PlayStation Plus, quienes ya pueden disfrutar más de 100 series y películas con su suscripción.

