Super Nintendo World: presentan oficialmente la zona de Donkey Kong en Japón

Hace unas horas te mostramos un breve clip que daba una idea de cómo se vería la nueva zona de Super Nintendo World inspirada en Donkey Kong. Ahora, Universal Studios acaba de hacer el anuncio oficial de la atracción y compartió un teaser que tienes que ver.

Como seguramente sabes, el parque de Nintendo se inauguró a principios de 2021 en Osaka, Japón y desde entonces se ha expandido a Los Angeles, California y próximamente a Orlando, Florida.

Sin embargo, el parque original sigue renovándose y está cerca de finalizar una nueva zona que se basará en Donkey Kong. Cada vez está más cerca la apertura de las puertas del icónico templo de la saga y Universal Studios mostró un teaser de cómo será.

Aquí lo puedes ver:

SUPER NINTENDO WORLD at Universal Studios Japan is leveling up with an all-new Donkey Kong Country area opening in Spring 2024, featuring a thrilling family coaster, Mine-Cart Madness! More exciting details revealed at:https://t.co/Wh1eOLlENx #USJ https://t.co/4I0tujliaw pic.twitter.com/lHvPqB2Zwd