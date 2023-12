GTA: usuarios se burlan de Elon Musk por su razón para no jugar la quinta entrega de la saga

Rockstar Games compartió por fin el esperado trailer de GTA 6, lo que ha provocado una ola de reacciones sobre este deseado título y sobre toda la saga en general. Debido a esto, el empresario y dueño de X, Elon Musk, quiso agregar su respuesta a una publicación que hablaba de los títulos que no se han jugado y dio su razón para dejar Grand Theft Auto V.

Video relacionado: Grand Theft Auto VI - Trailer de presentación



Como seguramente sabes, la nueva entrega de la franquicia se ha convertido en la noticia de este inicio de semana y, después de una filtración, mostró su primer trailer para confirmar que llegará en algún momento de 2025, algo que no gustó a los fans.

Sin embargo, las redes sociales están a todo lo que dan y Elon Musk quiso entrarle al tema con un comentario que está generando burlas en la comunidad. El empresario aseguró que intentó jugar la quinta entrega de Grand Theft Auto, pero que no le gusta cometer delitos. Además, agregó que el juego requería disparar a agentes de policía en la escena inicial y que “simplemente no pudo hacerlo”.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la respuesta de Musk

Esta situación no pasó desapercibida por los usuarios de X, quienes están inundando la red social con un gran número de memes que tienes que ver, así que te invitamos a ver algunos de los mejores.

Aquí te los dejamos:

cop_npc_12 got him like this pic.twitter.com/Xz6nmeZrYr — Opera GX (@operagxofficial) December 5, 2023

Anyway I couldn't help myself pic.twitter.com/XDjUQHueMM — Saqib Ahmed (@Saqib_hmed) December 5, 2023

But you still support our war crimes right? pic.twitter.com/0k21foWalu — Israel Defense Forces (Parody) (@IsraelDefenseF) December 5, 2023

elon 3 minutes into the prologue mission when the cops show up pic.twitter.com/uqpRabs8Py — free ja (@drivesIowly) December 5, 2023

Como pudiste observar, la comunidad no le perdonó el comentario a Elon Musk y consideraron que no tiene sentido lo que dice, por lo que muchos le recordaron que se trata simplemente de “dibujitos” y quisieron mostrar varios ejemplos del momento en el que el dueño de X intentó disparar a los policías dentro de Grand Theft Auto V.

Te recordamos que GTA 6 llegará en algún momento de 2025 a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, por lo que te invitamos a conocer todas sus novedades en este enlace.

¿Qué esperas de este nuevo juego de Rockstar Games? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente