The Legend of Zelda: “será fantástica”, director eleva el hype por la película live-action

Sin duda, los últimos meses de 2023 estuvieron repletos de noticias emocionantes que dieron mucho de qué hablar. Una de las más interesantes fue la confirmación de una película live-action de The Legend of Zelda. Ahora, su director brindó más información sobre el enfoque y estilo que podría tener el proyecto.

La adaptación con actores reales estará a cargo del director estadounidense Wes Ball, quien es conocido por su labor en la serie de películas Maze Runner. Curiosamente, es un gran admirador de la franquicia de Nintendo, e incluso soñó con que hubiera una cinta de la saga hace 13 años.

Wes Ball quiere que la película de The Legend of Zelda sea un live-action tipo Hayao Miyazaki

En una entrevista reciente con el medio Entertainment Weekly, el cineasta reafirmó su gusto por las aventuras de Link y expresó su deseo de hacer un proyecto que sea especial para los fanáticos de la propiedad intelectual.

“Va a ser fantástico. Toda mi vida condujo hacia este momento. Crecí con Zelda y creo que es la propiedad más importante; pienso en que es una IP sin explotar, por así decirlo. Así que trabajamos muy duro para hacer algo [especial]. No sólo intentamos hacer porque podamos, lo hacemos porque queremos realizar algo realmente especial”, dijo el director.

En lo que respecta al estilo, Wes Ball comenta que le gustaría que la película de The Legend of Zelda tenga un tono de fantasía; sin embargo, no busca que sea como El Señor de los Anillos, pues dice que le encantaría ver un filme live-action que recuerde a las producciones animadas del aclamado director Hayao Miyazaki.

Por supuesto, estas son ideas que podrían o no llegar al corte final. El director actualmente supervisa la postproducción de Kingdom of the Planet of the Apes, cinta que llegará a los cines el 24 de mayo de 2024. Cuando termine sus responsabilidades con ese proyecto, espera adentrarse de lleno en la adaptación del videojuego japonés.

“Trabajamos en el guion. Si será el próximo [proyecto], es difícil decirlo exactamente. Pero el plan es que, después de que termine Kingdom of the Planet of the Apes, descansar un poco y luego sumergirme en [Zelda] y, con suerte, darles a los fanáticos lo que esperan, y también invitar a gente nueva. Creo que el deseo de Nintendo es presentarle a la gente este mundo que existe desde hace 40 años”, comentó Wes Ball.

Actualmente, se desconoce la fecha de estreno de la película live-action de The Legend of Zelda. A pesar de que es un misterio el reparto que participará, actrices ya levantaron la mano para interpretar a Zelda. De igual manera, los fans propusieron actores que podrían dar vida a Link.

Ironicamente, los fans piden una película de Zelda con el estilo del Studio Ghibli

