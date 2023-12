GTA 6 es progre”, fans arremeten contra Lucia y la diversidad del juego de Rockstar

Rockstar Games sorprendió a la comunidad con el espectacular trailer revelación de Grand Theft Auto 6. La recepción por parte de los fanáticos es muy positiva, pues la emoción es palpable en todos los rincones del internet. No obstante, y como era de esperar, algunos usuarios ya tacharon al juego de ser propaganda progre, ¿por qué?

El avance oficial revela que GTA 6 será protagonizado por una pareja de criminales: Jason y Lucia. Aunque no es la primera vez que una mujer es jugable en un título de la franquicia, ya pasó mucho tiempo desde que los jugadores asumieron el papel de una protagonista femenina.

Por otra parte, parece que el mundo abierto del título será muy diverso, pues en el trailer se observa mucha presencia afroamericana. Aunque la franquicia siempre se ha caracterizado por ser una parodia de la sociedad estadounidense y representar todo tipo de personajes, hay fanáticos que mostraron su inconformidad.

Jugadores critican a GTA 6 y afirman que será un juego progre

Poco después del estreno oficial del trailer de Grand Theft Auto 6, algunos usuarios lamentaron la ausencia de personajes blancos durante la mayor parte del video. Así pues, recurrieron al argumento de que Rockstar Games se volvió progre e intenta imponer un mensaje político.

“San Andreas no fue un problema porque no era propaganda. La gente no se opone al color de la piel, se opone a la propaganda”, argumentó un usuario. “¿Por qué todos los personajes son literalmente negros? (...) Parece que Rockstar optó por lo progre”, dijo otra persona en reddit en una publicación eliminada.

Jugadores criticaron la presencia mayoritaria de afroamericanos en el trailer de GTA 6

De igual manera, algunas personas arremetieron contra el videojuego de mundo abierto por tener a una mujer en el papel principal. Asegura que Lucia opacará a Jason, y que está en el juego para cumplir con una agenda. Y sí, hay quienes aseguran que tener a una protagonista femenina es inclusión forzada.

“GTA 6 es woke. Invirtieron los roles y me explico: el que debe salir de la cárcel y ser el que domine la relación es el hombre… pero por los tiempos ponen a una mujer latina como la que sale de la cárcel y es ella quien manda en la relación”, comentó un usuario.

Publicaciones como estas abundan en internet, lo que demuestra que, de alguna u otra manera, la franquicia de Rockstar Games genera controversia.

Jugadores criticaron a Lucia, protagonista de GTA 6

¿Grand Theft Auto 6 será políticamente correcto? Fans están preocupados

La franquicia Grand Theft Auto siempre se ha caracterizado por su tono irreverente. No obstante, hay quienes temen que eso pueda cambiar y que la nueva entrega sea menos polémica.

En 2021, Jamie King, cofundador de Rockstar Games que abandonó la empresa en 2006, comentó que posiblemente el nuevo título de la saga será menos provocativo. Por otra parte, Jason Schreier, una de las fuentes más confiables de la industria, publicó un artículo donde indicó que el juego será menos polémico.

Si consideramos que en ese reporte se reveló por primera vez que GTA 6 tendría a una mujer protagonista, los fanáticos temen que la historia tenga miedo de ofender a un sector de la comunidad.

Aunque la polémica se gestó en redes sociales y foros de discusión, lo cierto es que la recepción general es muy positiva. El trailer oficial de Grand Theft Auto fue un éxito en sus primeras 24 horas y superó las 91 millones de reproducciones, por lo que representa un nuevo récord.

A juzgar por el avance, Grand Theft Auto 6 mantendrá el tono irreverente de la serie

Pero cuéntanos, ¿lo visto en el avance fue de tu agrado? ¿Qué opinas de esta controversia? Déjanos leerte en los comentarios.

GTA 6 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S en algún momento de 2025. Podrás encontrar las últimas novedades si das clic en este enlace.

