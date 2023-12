GTA 6: jugadores piensan que Xbox Series S no podrá con el juego de Rockstar

El Xbox Series S está de nueva cuenta en la mira de algunos jugadores. Esta vez tras el estreno del primer trailer de Grand Theft Auto 6 que ha llevado a cuestionar si la consola de Microsoft estará a la altura de la nueva entrega de Rockstar Games.

¿Xbox Series S podrá con GTA 6? Es la pregunta que volvió tendencia a la consola

El anuncio oficial de GTA 6 confirmó que la primera parte de su lanzamiento tendrá lugar en PlayStation 5y Xbox Series X|S, no habrá debut en PS4 y Xbox One, y PC seguirá en una ventana no revelada. Desde el primer momento, surgieron dudas sobre la capacidad que tendrían, o no, PS5 y Xbox Series X para que el juego corra tal como lo vimos en su trailer considerando que es un paso hacia adelante respecto a lo visto en GTA V en su versión de actual generación.

Hoy, las redes sociales mostraron que Xbox Series S era tendencia en una relación directa con GTA 6. ¿La razón? Algunos jugadores piensan que el nuevo juego de Rockstar Games no correrá bien en la consola de Microsoft debido a sus limitantes. Por una parte, hay quienes piensan que su desempeño será de baja calidad, otros consideran que la existencia de esta consola y la necesidad de garantizar un lanzamiento que no esté alejado de los sistemas de mayor poder estaría lastrando el juego y su potencial en sí mismo.

Series S trynna run gta 6 pic.twitter.com/EVvRQSwTcB — Jagath (@JunkaiBaller) December 5, 2023

Series S gonna be looking like pic.twitter.com/9uaHcKELHJ — Geoff Sloat (@DragonNinja76) December 6, 2023

Xbox Series S ha tenido algunas polémicas, pero los resultados han sido positivos

Ahora bien, el antecedente más cercano que hay en cuanto a Xbox Series S y una polémica nos lleva hacia Baldur's Gate 3 pues la falta de atención de Larian Studios para optimizar esta versión impidió que el RPG debutara el mismo día en Xbox Series X|S.

Sin embargo, Phil Spencer puso manos a la obra, puso a consideración las exigencias respecto a la paridad de versiones para que estas fueran más flexibles. Esto resultó en que Larian Studios pudiera concentrarse en optimizar para Xbox Series S dejando el cooperativo para mejor ocasión y encontrando la manera de aprovechar la RAM de Xbox Series S asegurando el lanzamiento en Xbox antes de que termine el año.

Quizá este sea el camino para la versión de GTA 6 en Xbox Series S, aunque en este caso, a diferencia de Larian, hablamos de Rockstar Games, una compañía multimillonaria que cuenta con los recursos para garantizar que todas las versiones de su próximo y esperado juego estén a la altura.

¿Cuáles son tus pronósticos para las versiones de consola de GTA 6 en cuanto a rendimiento?

Cuéntanos en los comentarios y sigue con nosotros, en LEVEL UP.

