Actor de GTA está anonadado por gran cantidad y tamaño de los traseros de GTA 6

Ésta ha sido una noche rica en traseros. Rockstar sabe muy bien qué tipo de contenido ofrecerá con GTA 6 y a qué público lo ofrecerá. A diferencia de Fortnite, GTA 6 no estará limitado en materia de traseros y eso lo dejó tan claro con su primer trailer a tal grado que dejó anonadado al actor más querido por la comunidad de GTA, pero hay algo que lo dejó ligeramente inconforme.

Estamos hablando de Ned Luke, el actor mejor conocido en la comunidad del gaming por ser el que dio vida a Michael, uno de los protagonistas de GTA 5. Luke organizó un extenso stream de más de 2 horas reaccionando al trailer de GTA 6. En él platicó con sus fans sobre lo que le pareció el trailer, como la genial física de pelo y los gráficos en general, así como espera que en conjunto el ambicioso nuevo proyecto de Rockstar supere GTA 5, aunque no pudo ocultar el sentimiento ligeramente triste que comparte con los fans sobre lo lejos que está el juego.

Cantidad y tamaño de traseros de GTA 6 sorprendió a Ned Luke

No obstante, hay algo que llamó poderosamente la atención de Luke, al igual que de los millones de los fans que ya lo vieron: la enorme cantidad de mujeres y sus traseros igualmente grandes en el trailer. Y cómo no, si en su mayor parte el trailer no dejaba pasar ni 10 segundos cuando ya estaba mostrando los grandes atributos de los que Luke habla.

"Lo grande que están los traseros", respondió Luke cuando fue cuestionado que fue lo que más lo sorprendió del trailer. "Es sorpendente. Hay unos traseros bien grandes en ese trailer. Digo, un montón de ellos. Casi todos los traseros en ese trailer, sin contar los traseros de los hombres, eran grandes. ¡Grandes! Eso me sorprendió porque, tú sabes, Miami también tiene traseros pequeños. Ya veremos".

Desde los traeros en la playa hasta la mujer perreando encima de un auto, Luke hizo énfasis en la abundancia de GRANDES traseros en el trailer y se explayó.

"Y entonces muestra la playa. Hay un enorme trasero y muslos. Hay un gran trasero. Hay un gran trasero con una tanga. Hay otro trasero por allá. Hay uno —estoy checando— hay uno enorme con una tanga. Y ahora estamos en un bote. Todos los traseros son enormes", señaló acertadamente el afable actor.

Actor de Michael se dijo sorprendido por los traeros enormes de GTA 6

Ned Luke quiere que GTA 6 también tenga traseros pequeños

No hay que malinterpretar. Luke no se dijo disgustado por los traseros enormes, pero señaló con razón que no todos podrán ser fans de los traseros grandes y propuso que haya una mayor representación de mujeres con traseros pequeños en el juego.

"Tengo que hablar con estos chicos, tenemos que meter algunos traseros no tan grandes ahí. No todos aman un trasero enorme y gigantesco, ¿OK? A algunas personas les gusta uno más pequeño, caderas delgadas, un trasero más pequeño. Debemos pensar en todos", comentó con razón Luke (vía GameSpot).

"Creo que es interesante que todas tienen una retaguardia masiva", explicó Luke. "Sólo creo que es interesante. Es como si hubiera un cirujano plástico haciendo BBL [levantamiento de glúteos brasileño] a toda mujer en Vice City".

¿Estás de acuerdo con Ned Luke?, ¿te gustaría que GTA 6 tuviera una mejor representación de traseros pequeños? Cuéntanos en los comentarios.

