The Last of Us: ¿cuándo se estrena la Temporada 2? HBO Max responde

La serie The Last of Us de HBO fue un gran éxito y esto garantizó la producción de más temporadas. El siguiente paso es abordar los eventos de la secuela del videojuego de Naughty Dog, pero el proceso no ha sido fácil. Sin embargo, ya hay información sobre el estreno de la Temporada 2 y al final resulta una noticia agridulce.

La Temporada 2 de The Last of Us en HBO ya tiene ventana de estreno

Hace unos momentos, la cuenta oficial de HBO Max en Instagram publicó un video con las series y producciones exclusivas que están en camino para 2024, por supuesto que la atención de colocó de inmediato en este material con la esperanza de ver la Temporada 2 de The Last of Us. Sin embargo, no fue así, pues luego del desfile de series y avances, se confirmó que hay producciones en marcha para 2025 y este apartado inició con la Temporada 2 de la exitosa serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Dicho esto, HBO Max ha confirmado que la Temporada 2 de The Last of Us llegará hasta 2025.

¿Por qué la Temporada 2 de The Last of Us llegará hasta 2025?

Pese al éxito de la Temporada 1 de The Last of Us había algunos detalles y situaciones a considerar. Primero, había que esperar cierto tiempo para que Bella Ramsey pudiera interpretar de manera realista el papel de Ellie en los eventos del segundo juego, pues pasa de ser una adolescente de 14 años a una joven de 19 años entre cada título por lo que no podía ser un proceso inmediato.

Luego, la producción se encontró con la huelga de guionistas y actores de cine y TV en Hollywood, por lo que no se pudo presentar ningún avance al respecto.

Por último, la filmación de la Temporada 2 de The Last of Us iniciará en enero de 2024, pero podría tardar más de lo esperado toda vez que Pedro Pascal se ha vuelto un actor muy cotizado en estos tiempos y tiene muchos proyectos en marcha, así que su apretada agenda representa un reto para la producción dirigida por Craig Mazin y Neil Druckmann.

