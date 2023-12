Uno de los juegos más emotivos de la última década podría tener un remake

Está claro que los remakes llegaron para quedarse en la industria de los videojuegos. Aunque son del disgusto de muchos, es innegable que representan una oportunidad para que nuevas audiencias disfruten propuestas clásicas con las bondades de las tecnologías actuales. Así pues, una pista sugiere que un aclamado título tendrá una nueva versión.

El aclamado Brothers: A Tale of Two Sons podría regresar con un remake

Hablamos de Brothers: A Tale of Two Sons, el primer videojuego del director y escritor Josef Fares, fundador de Hazelight y responsable de It Takes Two. De acuerdo con una fuente confiable, podría regresar con un remake que se anunciará más pronto que tarde.

Esta semana, el popular insider billbil-kun, quien tiene un extenso historial de aciertos, recurrió a su cuenta de X para informar que el videojuego narrativo de resolución de acertijos tendrá una nueva versión que se anunciará pronto, posiblemente durante la gala de The Game Awards 2023 de este jueves 7 de diciembre.

Pronto se podría anunciar el remake de Brothers: A Tale of Two Sons

De acuerdo con el informante, el videojuego será publicado otra vez por 505 Games, compañía responsable del lanzamiento original en 2013. Por desgracia, se desconoce la fecha de lanzamiento.

Vale la pena señalar que estos datos carecen de confirmación oficial, por lo que recomendamos tomarlos con reservas y esperar a un comunicado. Dicho esto, billbil-kun ya demostró ser una fuente muy creíble debido a sus numerosos aciertos, por lo que vale la pena permanecer a la expectativa.

¿Qué es Brothers: A Tale of Two Sons?

Por si desconoces de qué trata este juego, déjanos decirte que Brothers: A Tale of Two Sons es un juego cooperativo con un gran énfasis en la resolución de puzzles y la exploración de ambientes.

Este título dirigido y escrito por Josef Fares debutó hace 10 años, en 2013, de la mano de Starbreeze Studios AB y 505 Games. Originalmente, estuvo disponible para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, y después dio el salto a Xbox One y PlayStation 4. También llegó a dispositivos móviles y Nintendo Switch.

Brothers: A Tale of Two Sons narra la historia emotiva de 2 hermanos que emprenden un viaje para encontrar una cura que pueda salvar a su padre. Recibió elogios por su narrativa profunda y su jugabilidad ingeniosa, por lo que rápidamente se convirtió en un clásico de culto.

El juego de Josef Fares ganó el premio a la Mejor Innovación en los BAFTA de 2014 y actualmente ostenta un puntaje promedio de 86 en Metacritic.

Brothers: A Tale of Two Sons cautivó a los jugadores

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que este videojuego narrativo tenga un remake? ¿Crees que lo necesita? Déjanos leerte en los comentarios.

