GTA 6: quieren prohibir el juego de Rockstar por ser inapropiado para niños

La revelación de GTA 6 no dejó indiferente a nadie y aún es el tema de conversación en redes sociales. El juego de Rockstar Games ya generó algunas polémicas, sobre todo ya que ciertas personas quieren prohibirlo por un motivo: consideran que no es apto para niños y que, por lo tanto, no debe estar al alcance de sus manos.

Los jugadores y fans de la franquicia no dudaron en salir a la defensa de la nueva entrega. Para ello recordaron que los videojuegos cuentan con un sistema de clasificación por edades y que GTA 6 estará dirigido a un público adulto.

Quieren cancelar GTA 6 por no ser apto para niños

La cuenta de X Rev Laskaris publicó un mensaje que llamó la atención de todos los jugadores. En él pide prohibir GTA 6, pues considera que lo mostrado en su primer trailer no es apto para menores de edad. Por tal motivo, cree que el juego no debe estar al alcance de todos.

“¡Necesitamos prohibir GTA 6! ¡Los niños no deben jugar este título!”, afirmó Rev Laskaris en su mensaje, que acompañó con el hashtag #BanGTA6. Otras cuentas se unieron a esta campaña y arremetieron contra el contenido del primer avance del juego.

Otras publicaciones criticaron a Rockstar y afirmaron que es “asqueroso y decepcionante” el contenido que muestran a los menores en sus avances. Así que también alzaron la voz para prohibir el juego y que no llegue a manos de los niños.

Los jugadores arremetieron contra todas las publicaciones similares que piden prohibir el juego y recordaron que existen regulaciones como los sistemas Entertainment Software Rating Board (ESRB) y Pan European Game Information (PEGI), que clasifican el contenido de los juegos por edades.

GTA 6 aún no debuta, pero algunas personas ya lo quieren prohibir

