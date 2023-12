Pokémon Scarlet & Violet ofrecerán nuevas formas de jugar con The Indigo Disk

Pokémon Scarlet & Violet pronto recibirán el segundo y último DLC, The Indigo Disk, que ofrecerá muchas funciones nuevas y para mostrarlas a detalle hoy The Pokémon Company compartió un video muy emocionante.

Primero, debes saber que en cuanto a la historia se anticipó que los jugadores podrán viajar a una región inexplorada del Área Cero que está íntimamente relacionada con el misterioso Pokémon Terapagos.

En el trailer también se mostró la Academia Arándano y el Biodomo, en donde será posible encontrar varias hábitats y Pokémon, incluyendo las criaturas iniciales de todos los juegos anteriores de la serie principal.

Pokémon Scarlet & Violet ofrecerán nuevas formas de jugar

En cuanto a gameplay, los jugadores podrán sincronizarse con su Pokémon, lo que significa que podrán controlar sus movimientos y hasta combatir con otros Pokémon. Se trata de una de las grandes novedades de gameplay del DLC.

Algo interesante es que los jugadores podrán usar esta nueva función en el Círculo Unión, y juntarse con otros amigos para explorar juntos como si fueran Pokémon.

Podrás capturar a un montón de criaturas legendarias en The Indigo Disk

Criaturas legendarias de juegos previos podrán capturarse en Pokémon Scarlet & Violet

Otro de los principales atractivos de The Indigo Disk es la aparición y la posibilidad de capturar a Pokémon legendarios de generaciones previas, incluyendo a Kubfu, Glastrier y Spectrier.

En el DLC también se podrá intercambiar Pokémon con líderes de gimnasio de Paldea y las criaturas tendrán un distintivo. Asimismo, se podrá aprender diversas formas de lanzar Pokébolas en el Club de Béisbol.

A continuación puedes ver el trailer de The Hidden Treasure of Area Zero.

¿Estás esperando el último DLC de Pokémon Scarlet & Violet? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon Scarlet & Violet están disponibles en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre ellos si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

