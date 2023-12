¡Tenemos GOTY! Baldur's Gate 3 es el Juego del Año en The Game Awards 2023

El momento cumbre de The Game Awards 2023 llegó y, tras un show lleno de interesantes anuncios, se anunció el Game of the Year (GOTY) o Juego del año. El ganador fue nada más y nada menos que Baldur's Gate 3, el popular y exitoso RPG de Larian Studios.

El título se coronó con el mayor galardón de la noche y, con ello, superó a otros grandes títulos que también competían por la estatuilla. El RPG se sobrepuso a Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y a The Legend of Zeda: Tears of the Kingdom, el otro gran favorito de la noche.

Desde su lanzamiento en acceso anticipado, Baldur's Gate 3 dejó claro que tenía potencial para convertirse en un gran juego y en uno de los mejores RPG. Larian estuvo a la altura para traer la saga de regreso y pasar a la historia al obtener el GOTY en The Game Awards 2023.

El título ya era uno de los favoritos para recibir el mayor galardón de la noche, pues fue mundialmente aclamado por la crítica y los jugadores. Muestra de ellos es que fue uno de los títulos con mejores calificaciones del año en Metacritic, donde obtuvo un envidiable 96.

Baldur's Gate 3 fue ovacionado por prácticamente todos sus apartados: jugabilidad, narrativa, banda sonora, actuaciones y más. Por lo que no es raro saber que se llevó otros reconocimientos en The Game Awards 2023 y en otros eventos recientes, como en los Golden Joystick Awards 2023, donde también ganó el GOTY y arrasó con el resto de los premios.

Game of the Year! Thank you #TheGameAwards. Truly an incredible night. — Larian Studios (@larianstudios) December 8, 2023

El legado y la importancia de Baldur's Gate

Baldur's Gate es una franquicia de culto y uno de los mayores exponentes del CRPG. Nació en 1998 de la mano de BioWare y se convirtió en un modelo a seguir para los estudios interesados en el RPG. Tuvo 2 entregas y varias expansiones que sentaron algunas de las bases para la evolución del género.

Su legado fue importante para la creación de joyas como Planescape: Torment, Icewind Dale y muchos más juegos. Por tal motivo, el anuncio de su regreso en 2019 emocionó a muchos jugadores y amantes de Dungeons & Dragons.

Larian trajo de regreso a la mítica franquicia de nicho con un lanzamiento en acceso anticipado en 2020, que mejoró con continuas actualizaciones y ajustes. Baldur's Gate 3 logró vender millones de copias en cuestión de días y pronto conquistó a los amantes del género con su estreno en PC. Posteriormente, tuvo una versión para PlayStation 5 que también fue muy bien recibida.

Se trata de un gran logro y un premio bien merecido para Larian, estudio conocido por la franquicia Divinity, serie RPG que hizo posible un título de la escala y ambición de Baldur's Gate 3.

