Juego de The Walking Dead fracasó y desaparecerá de Steam, ¿cómo solicitar un reembolso?

Hoy más que nunca, la industria de los videojuegos es un ecosistema muy competitivo. Eso es particularmente cierto para las experiencias multijugador, cuyo éxito y longevidad depende de tener una comunidad activa. Desafortunadamente, un interesante título de The Walking Dead fracasó y cerrará sus puertas de manera definitiva.

Hablamos de The Walking Dead: Betrayal, un llamativo juego multiplayer para hasta 8 jugadores donde es necesario cooperar para sobrevivir al apocalipsis zombie. Una de sus particularidades es que hay un traidor, quien sabotea las tareas del grupo. Ciertamente, el concepto recuerda a títulos como Among Us.

Esta propuesta online de Other Ocean Interactive y Skybound Games se anunció a mediados de 2023. Desde entonces, celebró pruebas Beta y debutó bajo el modelo de acceso anticipado en Steam. Desafortunadamente, la respuesta de los jugadores fue insuficiente.

Video relacionado: El inevitable destino de los servicios de videojuegos

The Walking Dead: Betrayal fracasó y ya tiene los días contados

Por medio de un comunicado, los responsables del proyecto dieron a conocer que tomaron la difícil decisión de finalizar el desarrollo. Explican que, a pesar del trabajo que realizaron, fueron incapaces de construir “la animada comunidad” que imaginaron originalmente.

The Walking Dead: Betrayal desaparecerá de Steam el próximo 11 de diciembre, por lo que será imposible adquirirlo a partir de esa fecha. Más tarde, el 15 de diciembre, los servidores cerrarán de manera definitiva.

The Walking Dead: Betrayal es similar a Project Winter, otro juego de Other Ocean Interactive

La buena noticia es que todos los jugadores que compraron esta propuesta multijugador podrán solicitar un reembolso a través de la plataforma de Valve. Las personas interesadas pueden leer las instrucciones detalladas para llevar a cabo el proceso si dan clic en este enlace.

“¡Gracias a todos los que jugaron, traicionaron y brindaron comentarios! Su apoyo y compromiso significan todo para nosotros. Esperamos poder brindarles más experiencias increíbles de The Walking Dead en el futuro”, concluye el comunicado.

Si revisamos calificaciones de Steam, notaremos que la mayoría de las reseñas negativas hacen referencia a la falta de jugadores y la dificultad para encontrar partidas con desconocidos. De igual manera, algunos criticaron problemas de rendimiento y bugs.

The Walking Dead: Destinies, el otro gran lanzamiento de la franquicia en 2023, recibió calificaciones muy negativas por parte de los jugadores. Eso sí, parece que se las arregló para colarse en la lista de los títulos más jugados en Xbox durante su semana de estreno.

Pero cuéntanos, ¿le diste una oportunidad a ese juego multijugador? ¿Qué te pareció? ¿Crees que tenía potencial? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con The Walking Dead si visitas esta página.

Video relacionado: The Walking Dead: Destinies - Tráiler de Lanzamiento

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente