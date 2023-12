“Es una estafa”, jugadores tunden a The Day Before con reseñas negativas en Steam

Bajo la promesa de ser un ambicioso MMO postapocalíptico de supervivencia, The Day Before llamó de inmediato la atención en su anuncio original. No obstante, acusaciones de estafas y plagio activaron las alarmas de la comunidad. Tras una larga espera, ya está disponible y la recepción estuvo lejos de ser ideal.

Luego de cambiar su fecha de lanzamiento en múltiples ocasiones y desaparecer temporalmente de Steam por una disputa relacionada con la marca registrada, el título de FNTASTIC y Mytona Fntastic debutó el 7 de diciembre bajo el formato de acceso anticipado. Los jugadores interesados pueden adquirirlo por $409.99 MXN.

Como era de esperar, esta propuesta de supervivencia llegó a la plataforma de Valve envuelta en controversia. A pocas horas de su estreno, ya posee casi 5000 reseñas negativas. ¿Qué fue lo que pasó?

The Day Before recibió duras críticas en su estreno

Desafortunadamente, hay muchos motivos por los que The Day Before recibió reseñas poco favorables en su estreno. Para empezar, los jugadores reportan dificultades para acceder a los servidores, así como inconvenientes técnicos que impiden progresar en el juego o bugs que rompen la experiencia.

Los informes también dan cuenta de problemas de conexión, errores que causan que el título se bloquee y bugs en la interfaz. Ciertamente, se esperaba que ese tipo de inconvenientes estuvieran presentes en el estreno, sobre todo cuando se toma considera que es un acceso anticipado.

The Day Before debutó con el pie izquierdo

No obstante, la mayor queja apunta al núcleo de la experiencia. The Day Before se promociona como un MMO. Ahora que ya está disponible, los jugadores afirman que, en realidad, es un shooter de extracción con algunas zonas semiabiertas, en lugar de un juego multijugador masivo.

“Este no es un MMO de mundo abierto, es un FPS de extracción en áreas pequeñas (…) La ciudad está muerta y apenas hay edificios abiertos. No hay elementos de supervivencia en el juego porque es un FPS de extracción, como Tarkov. Lástima, pues pudo ser el siguiente Day Z”, comentó un usuario en Steam.

“Este juego es una estafa. No hay elementos de supervivencia de mundo abierto. Sólo es un FPS de extracción, y uno malo. El combate es terrible, fui a una ‘raid’ y luché contra otro jugador… fue lento y completamente insatisfactorio”, comentó otra persona.

The Day Before es una estafa, afirman los jugadores que lo probaron

A pesar de las numerosas quejas de la comunidad, The Day Before aún se cataloga como un MMO. Fntastic se abstuvo de comentar sobre los problemas técnicos y las quejas por la ausencia de los elementos de supervivencia, pero reconoció en redes sociales que hay una sobrecarga en los servidores norteamericanos.

Se espera que este videojuego multijugador esté en early access por alrededor de 6 u 8 meses, aunque eso podría cambiar. El desarrollador explica que corregirá los errores y equilibrará la experiencia durante ese periodo.

Pero cuéntanos, ¿te animaste a probar este título? ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en los comentarios.

