God of War Ragnarök tendrá DLC; será gratuito y llegará la próxima semana

The Game Awards 2023 no solo es una entrega de premios, también es una oportunidad para mostrar grandes sorpresas para los jugadores. Una de las más emocionantes para los jugadores fue que se reveló que God of War Ragnarök, el juego de Santa Monica Studio para PlayStation 5 y PlayStation 4, tendrá DLC y será gratuito.

Se trata de Valhalla, contenido descargable para God of War Ragnarök que estará disponible a partir del 12 de diciembre. Esto quiere decir que este contenido adicional llegará como una actualización gratuita en menos de una semana.

De acuerdo con Sony, Valhalla será un contenido que combinará el combate de God of War Ragnarök con nuevos elementos inspirados por el género roguelite. Un punto importante es que todo apunta a que tendrá una carga narrativa, puesto que en esta aventura Kratos experimentará “un viaje profundamente personal y lleno de reflexiones hacia un futuro que nunca pensó posible”.

Video relacionado: Nominaciones robadas en The Game Awards 2023

A continuación, puedes ver el trailer de God of War Ragnarök: Valhalla:

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por jugar God of War Ragnarök: Valhalla? Cuéntanos en los comentarios.



God of War Ragnarök ya está disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4. Puedes saber más sobre este aclamado juego si haces clic aquí. Por otro lado, en este enlace encontrarás toda nuestra cobertura de The Game Awards 2023.

Video relacionado: Del mejor al peor - Juego del Año

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News