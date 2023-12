Estudio de Ori presenta su nuevo juego No Rest for the Wicked

The Game Awards 2023, como ediciones previas del evento, no quedó a deber. Tal como se anticipaba, el título contaría con un montón de anuncios de franquicias nuevas y una de ellas fue la del estudio de Ori.

Lo leíste bien, luego de producir 2 juegos de su exitosa franquicia Ori, Moon Studios por fin reveló que el proyecto en el que está trabajando es muy diferente a los títulos que la dieron a conocer, puesto que tendrá gameplay de RPG de acción.

Tal como puedes ver en el trailer de revelación más abajo, el juego se llamará No Rest for the Wicked y visualmente también se distanciará mucho de los títulos previos del estudio.

¿Cuándo saldrá el nuevo juego de los creadores de Ori?

El nuevo juego de Moon Studios llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, pero lamentablemente no hay fecha ni ventana de lanzamiento.

Las buenas noticias son que Moon Studios prepara una presentación en forma llamada Wicked Inside, y está agendada para el próximo 1 de marzo.

