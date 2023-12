¡Aterrador! Revelan juego de horror inspirado en Dead by Daylight

Ayer te informamos que un nuevo e inesperado juego de terror se presentaría en The Game Awards 2023 y que 2 de los mejores exponentes del género en los últimos años unirían fuerzas para desarrollarlo. Pues bien, el momento llegó y aquí tienes la información.

Video relacionado: Del mejor al peor - Juego del Año

Revelan The Casting of Frank Stone, juego de terror

Durante The Game Awards 2023 se reveló The Casting of Frank Stone, una experiencia interactiva de terror que está en desarrollo por parte de Behaviour Interactive y Supermassive Games. Por si no lo sabes, se trata del desarrollador de Dead by Daylight y de los creadores de Until Dawn, The Dark Pictures Anthology y The Quarry, así que el terror, la temática y la tensión al máximo están asegurados. Este título lleva por nombre The Casting of Frank Stone.

What do you get when 2 massive titles in the horror genre come together? Well, you get this next world premiere. This is The Casting of Frank Stone! @DeadbyDaylight @SuperMGames #TheGameAwards pic.twitter.com/Uzg8w5S1E6 — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2023

¿Cuándo sale The Casting of Frank Stone?

The Casting of Frank Stone muestra su raíz de Supermassive con un entorno aterrador y de exploración protagonizado por un grupo de amigos quienes encuentran un misterioso taller en medio del bosque sin esperar el terror que están por vivir.

De acuerdo con el avance oficial, The Casting of Frank Stone debutará en algún momento de 2024.

The Game Awards 2023 ya inició y te invitamos a seguir nuestra cobertura en este enlace donde encontrarás toda la información y los anuncios de esta noche de gala.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Video relacionado: Nominaciones robadas en The Game Awards 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News