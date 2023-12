Rise of the Ronin, exclusivo de PS5, ya tiene fecha; checa su acción en nuevo trailer

PlayStation y Koei Tecmo preparan una sorpresa para los jugadores. Se trata de Rise of the Ronin, título que fue revelado hace meses y que por fin reapareció en The Game Awards 2023. Su nuevo trailer nos mostró más de su mundo y sus mecánicas. Además, confirmó su fecha de lanzamiento en exclusiva para PlayStation 5.

Rise of the Ronin ya tiene fecha de estreno en PS5

Hay buenas noticias para los jugadores emocionados por Rise of the Ronin, pues el título se estrenará para PlayStation 5 el 22 de marzo de 2024. Por si no lo recuerdas, el título se ambienta en el Japón del siglo XIX.

Se trata de un RPG de acción y de mundo abierto que se enfocad en el combate. Hay razones para estar emocionado, pues el título está en manos de Team NINJA. En cuanto a su historia, contará como un grupo de occidentales llega al país asiático y genera caos.

“En medio del caos de la guerra, las enfermedades y el desorden político, un guerrero sin nombre traza su propio camino, con el destino de Japón en sus manos”, dice su descripción. Abajo puedes ver su nuevo trailer:

Video relacionado: Del mejor al peor - Juego del Año

Busca toda nuestra cobertura sobre The Game Awards 2023 y sus anuncios en este enlace.

Video relacionado: ¡Enorme robo! Nominaciones robadas en The Game Awards 2023

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News