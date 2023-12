Mira el nuevo avance de Rocket Racing, juego de carreras en Fortnite

Fortnite sigue evolucionando como plataforma y ya no se habla solo de un Battle Royale, sino de distintas propuestas creadas por su comunidad, pero también por estudios reconocidos y mañana mismo tendremos una experiencia emocionante y divertida.

Psyonix, creadores de Rocket League, han estado trabajando en un modo carreras para Fortnite y todo está listo para su debut. Rocket Racing es una realidad y este modo de juego nos llevará a participar en carreras llenas de emoción, diversión y reto pues todo vale para llevarse el primer ligar, así sean atajos, trampas, poderes y más, todo a través de pistas alocadas que desafían toda ley natural.

If you love Rocket League, you’re gonna love this first look at Rocket Racing. @PsyonixStudios #TheGameAwards pic.twitter.com/Yl6L9WUkGL