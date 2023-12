The First Berserker: Khazan muestra su primer gameplay en The Game Awards 2023

The Game Awards 2023 aún tiene mucho que ofrecer y aprovechó para mostrar el primer gameplay de The First Berserker: Khazan, un RPG de acción que está siendo creado por Nexon y que ofrecerá horas y horas de emocionantes batallas.

Como seguramente sabrás, The First Berserker: Khazan es un juego de rol de acción basado en la franquicia Dungeon & Fighter, que busca impresionar a todos los fanáticos del género con una entrega que promete bastante.

Debido al avance en su desarrollo, sus responsables mostraron un trailer que se ve espectacular y que muestra un poco de todo lo que ofrecerá su gameplay, por lo que será mejor que le eches un ojo a continuación.

Aquí lo puedes ver:

Como pudiste observar, el juego presenta a Khazan, un gran general que derrota al Dragón Berserk Hismar con su amigo el Archimago Ozma, pero es traicionado por su celoso Emperador y es exiliado. Sin embargo, el protagonista decide vengarse de quienes le causaron la ruina.

Cabe mencionar que The First Berserker: Khazan tendrá acción intensa con un estilo gráfico único, por lo que se convertirá en una propuesta interesante para todos los que buscan algo nuevo en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S en una fecha aún por anunciar.

Si quieres conocer todos los detalles de lo que ocurrió en The Game Awards 2023, puedes hacerlo en este enlace.

Sigue informado en LEVEL UP.

