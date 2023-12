The First Descendant, el looter shooter de Nexon, ya tiene ventana de estreno

Nexon estuvo presente en The Game Awards 2023 para mostrar un avance más de The First Descendant, su looter shooter desarrollado con Unreal Engine 5. Además de mostrar más de su acción y su atractivo estilo visual, el estudio reveló la ventana de estreno del título con toques futuristas.

The First Descendant debutará el próximo año en consolas y PC

Por si no lo sabes, The First Descendant es un looter shooter free-to-play que promete mucha acción y gráficos de alta calidad. El título se podrá jugar en solitario o en un equipo de hasta 4 jugadores. Además, promete una narrativa interesante que se desarrollará por medio de misiones.

The First Descendant está programado para debutar en el verano de 2024, en una fecha aún por confirmar. Nexon confirmó que su más reciente Beta abierta fue un éxito con más de 2 millones de jugadores activos. Abajo puedes ver su trailer:

