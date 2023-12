Last Sentinel es el nuevo juego de un talentoso creativo de Rockstar Games

The Game Awards 2023 también es un escaparate para mostrar nuevos proyectos y qué mejor que aquellos que vienen de grandes talentos en la industria que buscan crear su propia historia luego de triunfar en grandes estudios y compañías. Es el caso de un creativo responsable de grandes títulos en Rockstar Games.

Video relacionado: Del mejor al peor - Juego del Año

Durante The Game Awards 2023 se presentó el nuevo título de Lightspeed Studios, equipo liderado por Steve C. Martin quien trabajó en juegos de Rockstar como Bully, Red Dead Redemption, L.A. Noire, Max Payne 3 y Red Dead Redemption II, además de ser gerente de estudio de GTA V.

El título en cuestión es Last Sentinel, un juego de temática sci-fi con mundo abierto que muestra una versión futurista de Japón con androides y humanos.

Steve C.Martin is in the building to chat about the latest drop from @__lightspeed___ #TheGameAwards pic.twitter.com/kJenmGwDOf