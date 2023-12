Devs de No Man's Sky prometen revolucionar los mundos abiertos con Light No Fire

Hello Games ha trabajado durante años en No Man's Sky, título que encontró la redención tras muchas actualizaciones y novedades. La desarrolladora ya está lista para una nueva aventura, así que en The Game Awards 2023 anunció Light No Fire, un ambicioso juego que quiere revolucionar los títulos de mundo abierto.

Así es Light No Fire, el nuevo proyecto de Hello Games

Sean Murray, fundador de Hello Games, subió al escenario del evento para hablarnos de Light No Fire. De acuerdo con el desarrollador, el estudio quiere ofrecer un juego de mundo abierto de verdad, algo que no tenga fronteras y que los jugadores puedan explorar con total libertad.

Para demostrarlo, preparó un atractivo trailer que muestra el mundo de fantasía de Light No Fire. El título se enfocará en la supervivencia, la exploración, las aventuras y la construcción. Se ambientará en un planeta que promete ser del tamaño de la Tierra, con una gran variedad de biomas y lugares por explorar. Abajo puedes ver su primer avance:

