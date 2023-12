“Se lo merecía”, fans de Zelda lamentan que Tears of the Kingdom no sea el GOTY de 2023

Había 2 claros favoritos para ganar el premio a Juego del Año en The Game Awards 2023: Baldur's Gate 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Al final, el juego de Larian Studio se sobrepuso y ganó el importante premio. Esto decepcionó a muchos fans de Nintendo, quienes lamentaron el resultado en redes sociales.

Fans creen que Zelda: Tears of the Kingdom se merecía el GOTY en TGA 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom obtuvo el premio a mejor juego de acción y aventura durante la premiación de anoche. Así que muchos fans de la saga esperaban que también tuviera una oportunidad de llevarse el GOTY 2023.

Sin embargo, Baldur's Gate 3 arrasó en varias categorías, incluyendo la más importante de The Game Awards 2023. Desde la perspectiva de muchos jugadores, Zelda: Tears of the Kingdom se merecía el premio de este año por su gran calidad.

Los fans esperaban que la secuela repitiera la hazaña de Breath of the Wild, pero quedaron totalmente decepcionados. Diversos jugadores aceptaron que Baldur's Gate 3 es un excelente título, pero a pesar de esto no pudieron evitar sentirse frustrados.

Por otro lado, algunas personas se alegraron en redes sociales de que Zelda no haya ganado la estatuilla, pues creen que Tears of the Kingdom es una secuela continuista y que propuestas como Baldur's Gate 3 merecían el reconocimiento.

“Zelda perdió el GOTY. Pero aun así felicidades a la comunidad de Baldur's Gate, merecido el premio” y “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el GOTY en mi corazón”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Fans de Zelda están decepcionados tras triunfo de Baldur's Gate 3

