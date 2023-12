TGA 2023: la comunidad está molesta porque se apuró a Eiji Aonuma en su discurso

The Game Awards 2023 llegó a su fin dejando varios recuerdos agradables para la industria y anuncios que sorprendieron a los jugadores. Sin embargo, hubo un punto que no gustó y que se está criticando: el "wrap it up". Uno de los ganadores que recibieron dicho mensaje fue Eiji Aonuma y la comunidad está molesta.

Como seguramente sabes, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom terminó coronándose como el Mejor juego de Acción/Aventura, por lo que su productor subió al escenario a dar un agradecimiento.

Sin embargo, y a pesar de que ya tenía preparado un discurso corto para que se pudiera traducir sin problemas, los encargados del evento le mostraron el polémico mensaje y los fans lo han considerado como una falta de respeto.

Aquí lo puedes ver:

Eiji Aonuma, legendary director of Legend of Zelda: Tears of the Kingdom being told to “Please wrap it up” at @thegameawards https://t.co/6CIcjQUV4b pic.twitter.com/za7jYgK0EV — Javiera Cordero 🇵🇸 (@javierabegazo) December 8, 2023

Como pudiste observar, Aonuma seguía dando su discurso y aún faltaba que su acompañante tradujera lo que dijo, pero la organización de The Game Awards le estaba pidiendo que concluyera lo antes posible.

Este es uno de los mensajes de la comunidad

“En pocas palabras: no se puede simplemente decirle a una leyenda como Eiji Aonuma que concluya cuando sólo recibe un discurso de aceptación de 30 segundos. (CON traductor). Esto se aplica a todos los desarrolladores de juegos que ganaron. Que tengan su momento”, dice la publicación.

Cabe mencionar que los jugadores están defendiendo el tiempo que debieron tener todos los ganadores del evento, quienes no pudieron expresarse libremente durante el recibimiento de sus premios.

Zelda: Tears of the Kingdom es un digno ganador del Mejor juego de Acción/Aventura

La entrega se convirtió en la favorita de los fans en Switch

El triunfo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en esta categoría de The Game Awards era esperado y fue completamente merecido, ya que sorprendió de muy buena forma para convertirse en una de las mejores entregas de Nintendo Switch y de la industria en los últimos años.

El juego conservó los mejores aspectos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y los pulió para ofrecer una propuesta que se siente fresca y que agregó mucho más. No queda más que agradecer a todos los responsables de esta entrega para la consola híbrida y cruzar los dedos para que en una nueva plataforma de Nintendo, los fans puedan recibir algo similar y hasta mejor en Hyrule.

