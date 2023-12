¿Dragon Ball: Sparking! ZERO saldrá en PlayStation 4 y Xbox One?

Dragon Ball: Sparking! ZERO fue una de las grandes sorpresas de The Game Awards 2023. Los fanáticos están muy emocionados y ya desean participar en los combates junto a Goku y más personajes de la franquicia. El entusiasmo es palpable, pero hay una gran pregunta que ya tiene respuesta: ¿el juego llegará a PlayStation 4 y Xbox One?

El año está muy cerca de terminar, por lo que PlayStation 5 y Xbox Series X|S cumplieron otro ciclo desde su lanzamiento original en 2020. Estas plataformas next-gen poco a poco desplazan a las consolas más antiguas de Sony y Microsoft, pero aún hay videojuegos que debutan para ambas generaciones.

Con esto en mente, ¿será que el nuevo juego de Dragon Ball llegará a PS4 y Xbox One, o será una exclusiva de consolas de nueva generación y PC? Ya tenemos la respuesta.

¿Dragon Ball: Sparking! ZERO se lanzará en Xbox One y PlayStation 4?

Poco después del anuncio, Bandai Namco lanzó el sitio web oficial del nuevo proyecto inspirado en el trabajo de Akira Toriyama. De esta manera, se reveló información adicional que detalla algunos de los elementos clave de la jugabilidad y los primeros luchadores jugables.

Adicionalmente, la compañía confirmó las plataformas en las que Dragon Ball: Sparking! ZERO estará disponible. Desafortunadamente, hay malas noticias para los jugadores que esperaban probar esta propuesta en las plataformas de antigua generación.

En el sitio web oficial, Bandai Namco dio a conocer que este nuevo juego de lucha tipo arena desarrollado por Spike Chunsoft llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC, por lo que brillará por su ausencia en Xbox One y PS4. Esta noticia resultará decepcionante para muchos.

Dragon Ball: Sparking! ZERO será una exclusiva de next-gen y PC

“Dragon Ball: Sparking! ZERO continúa el legado al tiempo que agrega nuevas características que definen el género, posibles solo con las últimas plataformas para ofrecer una de las experiencias de juegos de anime más inmersivas de todos los tiempos”, comentó Mike Chang, vicepresidente de marketing y negocios digitales de Bandai Namco.

Aunque los últimos títulos de la franquicia llegaron a Xbox One y PlayStation 4, parece que este sucesor de la saga Budokai Tenkaichi es mucho más ambicioso. El comunicado confirma que los escenarios serán destructibles y reaccionarán a los poderes de los personajes. A juzgar por el avance, las habilidades y los ataques también harán gala de efectos espectaculares que aumentarán la intensidad de las batallas.

Dragon Ball: Sparking! ZERO tendrá peleas a gran escala que recordarán al anime

Pero cuéntanos, ¿te comprarás un PS5 o Xbox Series X|S para disfrutar esa secuela de Budokai Tenkaichi? Déjanos leerte en los comentarios.

Dragon Ball: Sparking! ZERO debutará en una fecha aún por confirmar. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con la saga.

