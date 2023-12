TGA 2023: devs de Call of Duty están ofendidos por la broma del actor de God of War

Como era de esperar, The Game Awards 2023 dio mucho de qué hablar. Aunque gran parte de la conversación giró alrededor de los ganadores y los anuncios, un momento al inicio de la transmisión generó controversia e hizo que desarrolladores se pronunciaran en señal de molestia.

Antes, recapitulemos un poco. En la ceremonia del año pasado, el actor Christopher Judge ganó el premio a la mejor interpretación por su papel de Kratos en God of War Ragnarök de PS5. Su discurso de aceptación fue infame debido a su extensa duración de casi 8 minutos.

El actor regresó este año y fue el encargado de presentar el premio a la mejor interpretación en The Game Awards 2023. Antes de revelar al ganador, bromeó sobre su discurso de 2022 e hizo un chiste a expensas de Call of Duty: Modern Warfare III.

“Un dato curioso: mi discurso [de 2022] fue en realidad más largo que la campaña del Call of Duty de este año”, bromeó Christopher Judge en la ceremonia de premios. A pesar de que el chiste provocó risas en el auditorio, los desarrolladores de la franquicia de Activision reaccionaron con decepción y se mostraron ofendidos.

Desde que el comentario del actor de God of War se hizo tendencia en internet, devs de la franquicia, nuevos y antiguos, mostraron su inconformidad en redes sociales y criticaron la broma. Ajinkya Limaye, exmiembro de Infinity Ward, respondió al chiste y afirmó que las ventas de Call of Duty son muy superiores a las de la saga de Santa Monica Studio, lo que considera gracioso.

“’Es divertido’, pero sí, las métricas en las que CoD destruye absolutamente todos los juegos de God of War (probablemente combinados, para ser honestos) también son igualmente risibles (incluso más)”, comentó Ajinkya Limaye en su cuenta de Twitter.

