¡Gratis! Juega todos estos títulos para PlayStation, Xbox, Switch y PC el fin de semana

Ha dado inicio un nuevo viernes y, como es costumbre, es el mejor momento para descubrir cuáles son los juegos gratuitos que habrá durante el fin de semana. Así que como siempre te decimos, no importa la plataforma que tengas, hay opciones para todos.

Esta semana se estrenó The Day Before en PC, pero si ese no es tu tipo de juego y sus reseñas negativas te han alejado de él, no te preocupes, ya que habrá títulos que podrás probar sin gastar un solo peso desde hoy y hasta el próximo domingo 10 de diciembre.

PlayStation 5 / PlayStation 4

PlayStation Plus

Lego 2K Drive ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 1 de enero

Powerwash Simulator ― (PS4 y PS5) Disponible hasta el 1 de enero

Sable ― (PS5) Disponible hasta el 1 de enero

Free Play Days (con Core o Xbox Game Pass)

Call Of The Wild: The Angler ― Disponible hasta el 10 de diciembre

Chivalry 2 ― Disponible hasta el 10 de diciembre

Just Die Already ― Disponible hasta el 10 de diciembre

Moving Out 2 ― Disponible hasta el 10 de diciembre

Video relacionado: Nintendo Direct de junio: Resumen de noticias



PC

Steam

Die in the Dungeon: Origins ― Disponible de forma permanente

Pinball M ― Disponible de forma permanente

Zombie Killing Simulator ― Disponible de forma permanente

Grappling Gunners: Arena FPS ― Disponible de forma permanente

William and Sly: Classic Collection ― Disponible de forma permanente

Epic Games Store

GigaBash ― Disponible hasta el 13 de diciembre a las 10:00 AM

Predecessor ― Disponible hasta el 13 de diciembre a las 10:00 AM

Nintendo Switch

Jet Force Gemini ― Disponible en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Harvest Moon 64 ― Disponible en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

1080º Snowboarding ― Disponible en Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Como pudiste observar, el último mes del año viene con todo y dependerá de ti aprovecharlo con las diferentes joyitas que podrás disfrutar completamente gratis.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente