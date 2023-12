¿Link y Zelda son pareja? Eiji Aonuma responde la pregunta más popular de los fans

Nos llegan noticias interesantes relacionadas con The Legend of Zelda, ya que el productor de la franquicia, Eiji Aonuma, compartió algunas palabras sobre la relación que Link y Zelda tuvieron en el juego de Nintendo Switch.

Como seguramente recordarás, desde los inicios de la saga, los fans se han preguntado si sus 2 protagonistas son más que amigos, ya que en diferentes ocasiones se han visto muy cercanos y mostrando un cariño especial por el otro.

El amor inunda Hyrule

Sin embargo, los responsables de The Legend of Zelda siguen sin aclarar la situación y han dejado que los jugadores piensen lo que deseen en cuanto a una relación amorosa que pudiera haber entre Link y la princesa.

Ahora, el mismo Eiji Aonuma compartió unas palabras para responder a la comunidad que se hace esa pregunta cada vez que se lanza una nueva entrega. Estas son sus palabras:

"Lo dejaré a la imaginación de todos (si Link y Zelda tienen una relación). No creo que Zelda sea un tipo de juego en el que el equipo de desarrollo diga: 'Esto es Zelda, esto es la historia, esto es el juego'. Todo lo que el equipo de desarrollo quiere transmitir ha sido colocado en el juego. Y el resto depende de la imaginación del jugador y de su reflexión sobre cómo se siente... lo que ha experimentado en el juego", dijo Aonuma en entrevista con IGN.

Como pudiste observar, el japonés no quiso confirmar si hay un romance entre los 2 personajes y simplemente lo dejó a la imaginación de cada quien, por lo que dependerá de los usuarios afirmarlo o negarlo.

Te recordamos que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se llevó el premio al Mejor Juego de Acción/Aventura en The Game Awards 2023 y está disponible en exclusiva para Nintendo Switch.

¿Crees que Link y Zelda son pareja? Cuéntanos en los comentarios.

