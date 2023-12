El documental de Hideo Kojima llegará en exclusiva a esta plataforma de streaming

Uno de los protagonistas de The Game Awards 2023 fue Hideo Kojima, pues presentó el proyecto que desarrolla dentro de Xbox Game Studios, OD, obra que busca ir más allá de los videojuegos, la TV y el cine, una nueva obra creativa. Sin embargo, eso no fue todo, pues el genio japonés compartió una noticia interesante.

Después de la celebración de The Game Awards, Hideo Kojima anunció a través de su cuenta oficial de Twitter | X que el largometraje HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS llegará a una plataforma de streaming en exclusiva. De acuerdo con el creativo, el documental llegará a Disney+ en primavera de 2024, o sea que su estreno sucederá en algún momento entre marzo y junio del próximo año en este servicio de paga.

My documentary film "HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS" which had its world premiere at the Tribeca Film Festival in New York in June, will be distributed worldwide in the spring of 2024.

The film will be distributed exclusively on Disney+.