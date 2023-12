¿Fortnite tendrá personajes de Nintendo? Epic Games confirma que lo ha intentado

Fortnite evolucionó como Battle Royale y como multijugador para convertirse en una plataforma de juego donde convergen todo tipo de propuestas creadas por la comunidad o equipos de desarrollo. Esto incluye colaboraciones con todo tipo de franquicias y propiedades intelectuales, pero también hay grandes ausencias. Pensando en el gaming, Nintendo es una de ellas, pero si sus personajes no han llegado al universo de Epic Games no ha sido por desinterés.

Epic Games ha logrado colaboraciones con PlayStation y Xbox para Fortnite, pero no con Nintendo

Durante una entrevista con Stephen Totilo de Axios, Saxs Persson, jefe del ecosistema de Fortnite habló sobre la posibilidad de que la plataforma tenga, en algún momento, personajes de Nintendo. En anteriores ocasiones, el Battle Royale ha tenido colaboraciones con 2 de las grandes marcas del gaming, PlayStation y Xbox, resultando en skins y contenido de personajes como Kratos y Master Chief, además de concretar alianzas con grandes compañías y marcas de otros sectores como el cine, la TV y música para llevar novedades a los millones de usuarios.

¿Algún día se hará realidad el crossover Fortnite X Nintendo?

¿Por qué no hay personajes de Nintendo en Fortnite?

Sin embargo, la falta de personajes de Nintendo no se debe a que no haya interés, pues vaya que lo hay, pero al parecer la compañía japonesa tiene requisitos casi imposibles de cumplir, incluso para una empresa tan poderosa en lo financiero como Epic Games. Al respecto, Saxs Persson reconoció que Epic ha intentado llevar personajes de franquicias como Super Marios Bros., The Legend of Zelda y Donkey Kong a Fortnite, pero han fracasado en sus intentos: "no sé cuál es la palabra para, por ejemplo, hacer diamantes", dijo el directivo en torno a lo difícil que es tratar con Nintendo para sacar las IP de su entorno.

Pese a ello, Saxs Persson aseguró que Epic Games no quita el dedo del renglón y espera que en algún momento se pueda hacer realidad una colaboración con Nintendo, aunque se antoja difícil desde una perspectiva tan simple como lo que pensaría la compañía si ve a sus personajes disparando o cayendo a tiros, por más fantasía que sea en Fortnite: "Nintendo tiene su estrategia y nosotros tenemos nuestra estrategia, y esperamos en algún momento usar sus personajes porque a nuestros jugadores les encantaría".

