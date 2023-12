Compositor nacido en México triunfa en The Game Awards 2023

The Game Awards 2023 fue un genial espacio lleno de anuncios de juegos nuevos. Sin embargo, una parte importante de la noche fue la premiación de lo mejor del año y uno de los principales galardones se lo llevó un compositor nacido en México.

Final Fantasy XVI no se fue con las manos vacías de The Game Awards 2023. El título exclusivo de PlayStation ganó 1 premio: el del juego con mejor composición y música. Square Enix recibió este galardón en su mayor parte gracias al artista veterano de la serie Masayoshi Soken.

¿Masayoshi Soken, compositor de Final Fantasy, es mexicano?

Algo interesante de este creativo es que nació en México, precisamente en La Paz, Baja California Sur, en la década de los 70.

Tomando en cuenta que Soken nació dentro de la República Mexicana, debería ser mexicano en toda la regla, pero es importante mencionar que ya no es mexicano.

Esto se debe a que Soken y su familia después se fueron a Tokio, Japón, en donde el creativo estudió química en la Universidad de Ciencia de Tokio. Dado que sus padres eran japoneses, Soken tenía doble nacionalidad.

Si bien en otros países se permite tener doble nacionalidad, Japón no lo admite, sino que aquel japonés que cuente con otra nacionalidad debe renunciar a ella a los 22 años para ser considerado residente japonés y no extranjero. Aparentemente considerando que sus padres eran eran igualmente japoneses y que se quedaría a vivir en el país, Soken prefirió la nacionalidad japonesa.

Final Fantasy XVI ganó en The Game Awards 2023 gracias a Masayoshi Soken

Masayoshi Soken es uno de los compositores más apasionados

Independientemente de si es mexicano o no, no cabe duda de que Masayoshi Soken es una leyenda. No lo decimos nada más por su trabajo extenso y de calidad en Final Fantasy y otras series de videojuegos, sino también por su pasión por lo que hace.

Tal como te informamos en 2021, el compositor japonés reveló en un festival de Final Fantasy que fue diagnosticado con cáncer y que pasó pasó entre 6 y 7 meses en el hospital. No obstante, la enfermedad no lo detuvo, sino que continuó trabajando en la música de Final Fantasy XIV incluso mientras se sometía a quimioterapias porque sabía que debía y quería cumplirles a los fans, cuyo entusiasmo siempre mantuvieron encendida la voluntad de Soken.

De hecho, pocas personas se enteraron que Soken pasaba por esta enfermedad a petición de él, porque no quería preocupar al equipo de desarrollo. El momento conmovió a todos los asistentes, en especial al líder del proyecto, su colega y mejor amigo Naoki Yoshida.

Las buenas noticias son que el artista logró superar el cáncer y continuar trabajando en la serie hasta ser reconocido con un premio de The Game Awards por su más reciente proyecto.

"Y de ahora en adelante continuaré dándolo todo para crear geniales juegos para ustedes", decretó entonces el creativo y está cumpliéndolo.

¿Qué te parece el galardón que se llevó Soken y su equipo de Square Enix? Cuéntanos en los comentarios.

