Final Fantasy XVI: productor comparte noticias desalentadoras para los fans

Uno de los juegos que más dieron de qué hablar en 2023 fue, sin lugar a dudas, Final Fantasy XVI. Mientras algunos fans lo odiaron por alejarse de las raíces de la serie, otros lo amaron por su sistema de combate renovado y su narrativa madura. De cualquier forma, el DLC que está en camino podría ser lo último que veamos de esta entrega.

Tras el lanzamiento del título este año, el productor Naoki Yoshida confirmó que el estudio barajaba la posibilidad de expandir la historia y otros elementos con un contenido descargable. Dicho y hecho, durante The Game Awards 2023 se anunciaron 2 nuevos DLC: Echoes of the Fallen y The Rising Tide.

El primer contenido adicional ya está disponible, mientras que el segundo debutará en algún momento de la primavera de 2024. Más allá de estos nuevos episodios de historia, ¿volveremos a visitar Valisthea? Lo mejor será moderar las expectativas para evitar decepciones.

Video: Reseña - Final Fantasy XVI

¿Final Fantasy XVI tendrá una secuela o un spin-off? Esto dice Naoki Yoshida

En una entrevista reciente con el medio japonés Famtsu, el productor Naoki Yoshida habló sobre diversos temas relacionados con el ambicioso JRPG de acción de Square Enix. Allí, platicó sobre la posibilidad de continuar la historia en una hipotética segunda parte o un spin-off de Final Fantasy XVI.

Desafortunadamente, el creativo compartió una noticia desalentadora que, sin duda, decepcionará a los fans. En específico, cree que es difícil que haya una continuación de la historia de Clive Rosfield más allá del contenido descargable ya confirmado, pues indica que el equipo principal que trabajó en el título abandonó el proyecto.

“El equipo de desarrollo de FFXVI se disolvió, excepto por el grupo principal del DLC. Pero al menos no esperamos hacer una secuela o un spin-off de FFXVI. Esta vez, acumulamos muchos conocimientos. En lugar de seguir con un título para siempre, me gustaría usar ese conocimiento para considerar nuevos desafíos, como el próximo título” , destacó Yoshi-P.

¿Final Fantasy XVI tendrá una secuela? Lo mejor será no ilusionarse

Aunque esta noticia resultará decepcionante para quienes esperaban conocer más de los personajes y el mundo de esta nueva iteración de la franquicia de rol, el productor japonés dejó una puerta abierta a una posible continuación de algún tipo.

“Sin embargo, si me preguntas si habrá algo relacionado con FFXVI en el futuro, no lo sé. No sé qué es lo que pasará, así que no diré nada explícitamente”, destacó entre risas Naoki Yoshida.

El lanzamiento de Final Fantasy XVI estuvo envuelto en controversia. Más allá de la calidad del producto final, una gran parte de la conversación giró en torno al rendimiento comercial. Aunque el título vendió millones de unidades en sus primeros días en el mercado, fue incapaz de cumplir con las expectativas más exigentes de Square Enix.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver más de este título? Déjanos leerte en los comentarios.

Final Fantasy XVI está disponible para PlayStation 5, con un lanzamiento inminente para PC. Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con él.

Video relacionado: Nadie gana si PlayStation compra a Square Enix

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente