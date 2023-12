A pesar de las críticas, The Last of Us: Part II supera a Baldur’s Gate 3 y mantiene este récord

Baldur’s Gate 3 es fácilmente uno de los juegos más importantes del año y de la década. Su buena recepción se reflejó en ventas sobresalientes y en el reconocimiento de la industria. Para sorpresa de nadie, triunfó a la grande en The Game Awards 2023, aunque fue incapaz de arrebatarle el récord a The Last of Us: Part II.

La última edición de la popular gala de premios abrió sus puertas el pasado jueves 7 de diciembre. Además de los anuncios y trailers de nuevos proyectos, conocimos a los ganadores de todas las categorías. Así pues, el ambicioso RPG de Larian Studios regresó a casa con las manos llenas.

Baldur's Gate 3 es el GOTY de 2023

En específico, Baldur’s Gate 3 triunfó en 6 de las 9 categorías en las que estuvo nominado, incluido el voto de la comunidad. Estos fueron los premios que obtuvo: Juego del año, Mejor RPG, Mejor multijugador, Mejor soporte para comunidad, Mejor actuación y Players’ Voice.

Con este logro, está claro que este ambicioso videojuego de rol es uno de los máximos ganadores en la historia de The Game Awards; sin embargo, se quedó corto y no pudo superar un impresionante récord de The Last of Us: Part II.

Video relacionado: Juegos que no merecían su nominación a Juego del Año

The Last of Us: Part II mantiene récord de premios en The Game Awards

Si hablamos de juegos controvertidos, es una obligación mencionar a The Last of Us: Part II, que debutó en 2020 envuelto en críticas. Para nadie es secreto que algunas decisiones narrativas decepcionaron a muchos fans, quienes expresaron su disgusto en internet. Lamentablemente, hubo quienes atacaron directamente a los creativos y actores.

A pesar de toda la polémica que se formó a su alrededor, el videojuego narrativo de Naughty Dog triunfó en The Game Awards y se llevó a casa muchos premios, lo que le permitió romper un récord.

En específico, The Last of Us: Part II obtuvo 7 galardones: Juego del año, Mejor narrativa, Mejor dirección, Innovación en accesibilidad, Mejor juego de acción/aventura, Mejor diseño de audio y Mejor actuación. De esta manera, mantiene el récord por la mayor cantidad de premios obtenidos en una sola edición de The Game Awards.

La secuela de The Last of Us es uno de los juegos más divisivos de la historia

Por supuesto, es probable que Baldur’s Gate 3 supere al controversial título narrativo de Naughty Dog en cantidad global de premios si se toma en cuenta otros eventos. Mientras tanto, vale la pena recordar que ELDEN RING superó el récord de galardones de la aventura de Ellie y Abby en 2022.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los ganadores de este año? Déjanos leerte en los comentarios.

Visita esta página para encontrar las últimas noticias de Baldur’s Gate 3. Por otra parte, da clic aquí para leer más sobre The Last of Us: Part II.

Video relacionado: The Last of Us en decadencia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente