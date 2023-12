PlayStation Plus perderá 9 juegazos en enero de 2024; hay un ganador al GOTY

PlayStation Plus es un servicio muy llamativo, pues los niveles Extra y Premium ofrecen a los jugadores una librería muy extensa de títulos exclusivos y de terceros para disfrutar sin cargo adicional. Lamentablemente, 9 videojuegos tienen los días contados y abandonarán el catálogo en pocas semanas.

Estos juegos se irán pronto de PlayStation Plus y no podrás jugarlos

Sony actualizó la sección “Última oportunidad para jugar” en la pestaña de PS Plus Extra del PlayStation 5, lo que significa que más juegos dirán adiós al servicio de suscripción a partir de enero de 2024. En específico, 9 títulos abandonarán el catálogo, aunque hay un par que sobresalen por su buen recibimiento.

El primero es It Takes Two, el aclamado videojuego cooperativo de Hazelight y Electronic Arts dirigido por Josef Fares. Debemos recordar que debutó con muy buenas calificaciones, lo que le permitió ganar el GOTY en The Game Awards 2021. Su buena recepción se tradujo en más de 7 millones de copias vendidas.

El segundo es Devil May Cry 5, la secuela de la franquicia de acción de Capcom. Tras su estreno en 2019, recibió elogios por parte de la crítica profesional y los jugadores por su excelente sistema de combate y sus personajes carismáticos. Actualmente, posee un puntaje promedio de 87 en Metacritic.

Otro título sobresaliente que abandonará los niveles Extra y Premium de PlayStation Plus es Pillars of Eternity 2: Deadfire, el RPG de Obsidian Entertainment.

A continuación, te compartimos los juegos que abandonarán PS Plus Extra y PS Plus Premium el próximo 16 de enero de 2024:

Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 Special Edition

Everything

It Takes Two

JETT: The Far Shore + Given Time

Mitsurugi Kamui Hikae

Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition

SnowRunner

The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories

Tienes pocos días para jugar sin costo adicional estos títulos a través de PS Plus

Desafortunadamente, esos títulos no serán los únicos que dejarán el servicio de suscripción. Yakuza: Like a Dragon, Friday the 13th y más juegos saldrán del catálogo el próximo 19 de diciembre.

Pero cuéntanos, ¿eres fan de alguna de estas experiencias? Déjanos leerte en los comentarios.

