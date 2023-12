DOOM, un clásico de todos los tiempos, cumple 30 años

Videojuegos se cuentan por montones pero solo un puñado tiene un lugar privilegiado en la historia de la industria, no solo por el éxito ante la crítica y en el mercado, también por haber marcado un antes y un después. Hoy, uno de esos juegos está de fiesta y más porque su influencia e impacto permanecen hasta nuestros tiempos: DOOM.

DOOM cumple 30 años ¿Qué es y por qué es tan influyente?

DOOM: lanzamiento original en 1993 - Imagen: First Versions

Un 10 de diciembre de 1993, la previa de Navidad estaría marca por un viaje hacia el infierno mismo. DOOM se lanzó al mercado para DOS siendo resultado del trabajo de John Romero, John Carmack, Tom Hall, Sandy Petersen y Dave Taylor, miembros del joven estudio id Software que ya había sacudido el underground del gaming en PC con Wolfenstein 3D. Con una propuesta de shooter en primera persona en 3D, mecánicas pulidas y sobresalientes para la época, diseño de niveles impresionante, un entorno que nos lleva de las lunas de Marte hacia el infierno mismo y una banda sonora inspirada en las bandas de metal y rock pesado de la época, DOOM se convirtió inmediatamente en el videojuego que definió la década de los 90.

Happy 30th birthday, DOOM. I'm grateful to have been a part of this incredible team. Thank you for playing our games, and thank you for keeping DOOM alive, all these many years. pic.twitter.com/ZBzGqdXXBo — John Romero 🤘🏽 (@romero) December 10, 2023

La industria celebra a DOOM en su 30.° aniversario

La influencia de DOOM en los videojuegos es innegable y la base que formó sirvió para que años después el FPS ascendiera como uno de los géneros más importantes y comercialmente exitosos. Asimismo, DOOM e mantiene vigente hasta hoy no solo por su permanencia a nivel comercial y en plataformas, sino porque su diseño y mecánicas alcanza la perfección y pueden ser adaptadas a todo tipo de entornos virtuales y digitales, de ahí que exista una escena de entusiastas que están en busca del siguiente hardware o dispositivo donde correr DOOM.

Desde primera hora, la industria no dudo en celebrar los 30 años de DOOM rindiendo el merecido homenaje a este clásico de todos los tiempos y uno de los videojuegos más importantes en la historia de la industria.

Happy birthday to DOOM ! 🎂(John, apologies for the artistic liberties taken in this panel. My memories of 1993 are vivid, but unlike yours, not photographic.) https://t.co/lnulbMrngk pic.twitter.com/0kPzNZCU5o — Jordan Mechner (@jmechner) December 10, 2023

"When the truth finally dawns, it dawns in fire!"



"But... there's one they fear..."



Congratulations on three decades of the legendary #DOOM30 @idSoftware ⚔️ pic.twitter.com/2KtYbiIySR — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 10, 2023

