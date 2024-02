La FTC arremete por despidos en Activision y Microsoft responde

La compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft encontró fuerte oposición en la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC). Sin embargo, un elemento que le permitió el avance fue el apoyo del sindicato Communications Workers Of America (CWA) el cual aseguraba que los trabajadores se verían beneficiados. Tras la reciente ola de despidos, la FTC arremetió contras las compañías involucradas a Microsoft respondió.

La FTC arremetió contra Microsoft por la reciente ola de despidos

Hace unos días, la FTC presentó una queja en la Corte de Apelaciones en relación con los despidos masivos que afectaron a los trabajadores de Activision Blizzard King. De acuerdo con el regulador, el recorte de personal, 1900 trabajadores en total, entre ellos varios de Activision Blizzard, era prueba de que Microsoft no tenía intención de cumplir con lo dicho ante las autoridades, en específico la operación con independencia de las compañías adquiridas. En términos generales, la FTC responsabilizó a Microsoft por los despidos.

La respuesta de Microsoft no se hizo esperar y hoy, la compañía norteamericana presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones en el que responsabiliza a Activision Blizzard King (vía Stephen Totilo en X). De acuerdo con la empresa de Xbox, la decisión de despedir trabajadores ya estaba tomado antes de que se cerrara la adquisición cuando la compañía de Call of Duty operaba de forma independiente, por lo que no hay responsabilidad por parte de Microsoft en cuanto a la ola de recortes de personal.

Microsoft responsabiliza a Activision Blizzard King por los recientes despidos

Microsoft responde y responsabiliza a Activision Blizzard King

Asimismo, Microsoft recordó a la FTC que todos los acuerdos celebrados, tanto a nivel local como internacional, constan en documentos legales y existe el compromiso, y la obligación, de hacerlos valer durante el tiempo acordado, esto en relación con las preocupaciones a nivel competencia de mercado.

En cuanto a la ola de despidos en Activision Blizzard King, recién se reportó el cierre de una oficina de Toys for Bob, estudio que se encargó del regreso de algunos plataformeros como Crash Bandicoot, aunque se ha negado un cierre total y todavía hay trabajadores ahí. Asimismo, el recorte de personal alcanzó a Treyarch,, Infinity Ward y Sledgehammer, estudios de Call of Duty y se sabe que estos despidos, que forman parte de los 1900 confirmados, seguirán hasta marzo.

