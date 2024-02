Zelda: First 4 Figures prepara una nueva figura de la franquicia de Nintendo

Nos llegan buenas noticias para todos los seguidores de The Legend of Zelda, ya que First 4 Figures está preparando una nueva figura de un objeto muy valioso en las últimas entregas de la franquicia: la Sheikah Slate.

Un prometedor coleccionable de The Legend of Zelda se acerca

Como seguramente recordarás, First 4 Figures se dedica a crear figuras de alta calidad perfectas para los coleccionistas más exigentes. En esta ocasión, la compañía reveló que está preparando una nueva que, sin duda, le gustará a los fans de la saga de Nintendo.

Nos referimos a una figura de la Sheikah Slate, la cual está a unos días de iniciar su preventa y sorprender a los seguidores de The Legend of Zelda con un diseño que luce impresionante desde todos sus ángulos.

Aquí la puedes ver:

SHEIKAH SLATE PREORDERS OPEN IN 10 DAYS!



Here’s your first look at the Sheikah Slate statue coming soon to F4F!



Get $10 off: https://t.co/9eL0WoAUaj



Preorders open on 20th February 2024.#TheLegendofZelda #BreathoftheWild #SheikahSlate #Zelda@ZeldaUniverse @NintendoAmerica pic.twitter.com/Wwqsm1f5dy — First 4 Figures (@First4Figures) February 10, 2024

Como pudiste observar, los responsables del coleccionable prometen que estará lleno de detalles e invitaron a que todos los interesados estén pendientes a la apertura de sus pedidos anticipados el próximo 20 de febrero.

Cabe mencionar que First 4 Figures prometió que la figura será idéntica a como se vio el accesorio de Link en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por lo que seguramente los fans quedarán satisfechos.

Video relacionado: Resumen de noticias de 2023



Si eres uno de los interesados en obtener esta figura, puedes obtener un 10% de descuento si te registras aquí, por lo que será mejor que aproveches la oportunidad.

Te invitamos a seguir pendiente de cualquier noticia relacionada con The Legend of Zelda en el siguiente enlace.

¿Qué te parece este coleccionable? ¿Lo conseguirás? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente