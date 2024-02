Dueños de FromSoftware adquieren al estudio de los geniales Octopath Traveler

La historia de 30 años de desarrollo de Acquire, compañía japonesa, ha tenido una justa recompensa pues se reporta que ha sido adquirida por Kadokawa Corporation, empresa que es dueña de FromSoftware y que ahora ha sumado otro equipo de probada calidad a sus filas.

Compañía de Octopath Traveler ya es propiedad de Kadokawa Corporation

De acuerdo con un reporte de Gamesindustry.biz, Kadokawa Coporation anunció la compra de Acquire, compañía responsable de los geniales JRPG de estilo retro y 2.5D Octopath Traveler, cuyas 2 entregas han sido reconocidas tras su lanzamiento en Nintendo Switch, PC y PlayStation. Al respecto, Kadokawa Corporation señaló: "para fortalecer la capacidad de crear propiedad intelectual en los juegos como parte de nuestra estrategia comercial de juegos, hemos convertido a Acquire en una subsidiaria de propiedad total. Al adquirir la compañía, que ha producido millones en títulos exitosos en ventas, esperamos generar sinergias con nuestras subsidiarias existentes relacionadas con los juegos, fortalecer nuestras capacidades de planificación y desarrollo en todo el grupo y mejorar nuestra línea de juegos de consola".

Octopath Traveler, uno de los mejores videojuegos en los últimos años

¿Quién es Acquire y cuáles son sus videojuegos más importantes?

Acquire fue fundada en 1994 y su primer juego fue el título de culto Tenchu: Stealth Assassins para el primer PlayStation. Posteriormente, la compañía apostó por otras franquicias como Way of the Samurai y What Did I Do to Deserve This, My Lord?, siempre relacionadas con las consolas de Sony como el PS2, PS3 y PSP, junto con algunos lanzamientos en PC.

En 2018 y de la mano con Square Enix en un proyecto de codesarrollo, Acquire dio vida a Octopath Traveler, uno de los mejores JRPG que cautivó por su gran historia, su diseño de juego inspirado en las bases del género y su estilo visual retro con elementos 2.5D. En 2023 lanzaron Octopath Traveler II, segunda entrega que recibió excelentes críticas, cimentando el trabajo de la compañía japonesa.

