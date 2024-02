"Es ficción" Take-Two quiere evitar demanda por microtransacciones

Desde hace años, las microtransacciones en los videojuegos han sido un tema polémico, pero por más investigaciones y demandas, no se ha logrado una regulación. Hay ajustes en cuanto a la información que se detalla y al menos los juegos populares no son pay-to-win. Sin embargo, hay quienes no quitan el dedo del renglón y recientemente, Take-Two sorprendió con su respuesta sobre el tema ante una demanda.

Take-Two dice que las monedas virtuales son "ficción" y no son propiedad del usuarios

Los representantes de Take-Two Intractive (vía VGC) respondieron a una demanda interpuesta en noviembre de 2023 por un padre de familia quien consideró que la compañía es responsable de robo toda vez que la moneda virtual (adquirida con dinero real) de juegos como NBA 2K, WWE 2K y PGA Tour 2K desapareció una vez que los servidores de algunas de sus entregas cerraron.

NBA 2K ha tenido juegos de casino, una ironía por parte de Take-Two y 2K

Al respecto, la compañía dueña de 2K, sello encargado de estos videojuegos deportivos, respondió que las monedas virtuales son ficción creada por los editores, por lo que no se puede acusar de robo ante esta situación: "las monedas virtuales no son propiedad del demandante, son ficciones creadas por los editores de juegos, sujetas a los términos de servicio y los acuerdos de usuario".

En ese sentido, los abogados de Take-Two insisten en que el usuario se da por enterado y acepta estas condiciones cuando se presenta el acuerdo de licencia la primera vez que se instala un videojuego y en ocasiones posteriores cuando hay cambios en el mismo, por lo que estuvo de acuerdo en que las monedas virtuales tienen carácter intransferible y no se pueden heredar en entregas posteriores. Al final dependen de la vigencia del entorno en línea del título en cuestión.

Con esta respuesta, Take-Two busca que un tribunal federal de distrito en Carolina del Norte desestime la demanda y siente un precedente favorable para la compañía.

