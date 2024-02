Ubisoft quedó decepcionado con las ventas de este juego VR

La realidad virtual en el gaming parece estar destinada a no crecer más. Los años pasan, los dispositivos VR se renuevan pero no hay manera, hasta ahora, de hacer que los jugadores se enganchen con este tipo de propuestas y algunas compañías ya están dando de sí. Tal es el caso de Ubisoft, que compartió una mala noticia para el sector.

Ubisoft no invertirá más de lo destinado a proyectos de realidad virtual

En ocasiones, se piensa que el nombre de una compañía grande y una franquicia exitosa es suficiente para asegurar el éxito, pero en el mundo de la realidad virtual y los videojuegos parece no ser así, al menos no en la mayoría de los casos. Durante una sesión de preguntas y respuestas con inversionistas (vía VGC), Yves Guillemot, director general de Ubisoft, fue cuestionado sobre los planes de la compañía francesa para la realidad virtual y aumentada ahora que el Apple Vision Pro parece haber dado en el blanco con un producto que podría masificarse en el mercado general.

Assassin's Creed Nexus VR no vendió lo que Ubisoft esperaba

Las ventas de Assassin's Creed Nexus VR decepcionaron a Ubisoft

Al respecto, el directivo señaló que no tienen intenciones de invertir cantidades superiores a lo que han puesto en el sector toda vez que su reciente y ambicioso juego Assassin's Creed Nexus VR, no tuvo buenas ventas, así que no hay interés de la compañía por llevar este tipo de propuestas a otro nivel.

Asimismo, Yves Guillemot reveló que las bajas ventas de Assassin's Creed Nexus VR decepcionaron a Ubisoft al no cumplir con las expectativas, aunque reconoció que lleva cierto ritmo en el mercado y tampoco puede ser calificado como un fracaso.

Por último, el director general de Ubisoft dejó claro a los socios que por ahora solo analizarán el desarrollo del sector VR pese al éxito que parece haber alcanzado Apple: "nos ha impresionado mucho lo que se le ocurrió a Apple, y creemos que es un hardware fantástico, pero seguimos viendo este negocio de realidad virtual como algo que tenemos que mirar, pero en lo que no invertiremos demasiado hasta que crezca lo suficiente".

